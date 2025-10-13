Türkiye'nin 4 Büyük İli Risk Altında! Tarih Verildi, Adım Adım 'Sıfır Günü'ne...

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Güney Kore’de yapılan yeni bir araştırmaya göre, iklim değişikliğinin hızlandırıcı etkisiyle Türkiye’nin dört büyük ili olan Adana, Mersin, İstanbul ve Diyarbakır önümüzdeki yıllarda ciddi su kriziyle karşı karşıya kalabilir. Araştırmaya göre, Adana ve Mersin 2030’da, İstanbul ve Diyarbakır ise 2050’de içme suyunun tükeneceği “Sıfır Günü Kuraklığı” ile yüzleşebilir.

Yeni bir araştırma, Türkiye’nin su krizine doğru hızla ilerlediğini ortaya koydu

‘Sıfır Günü Kuraklığı’, bir şehrin içme suyu kaynağının tükendiği ve musluklardan artık su akmadığı gün olarak tanımlanıyor. Bilim insanları, artan sıcaklık, buharlaşma ve azalan nehir akışları nedeniyle dünyanın pek çok bölgesinde, özellikle 21. yüzyılın sonlarına doğru, çok yıllık hidrolojik kuraklıkların yaşanabileceğini belirtiyor.

Araştırmayı yürüten Pusan Üniversitesi IBS İklim Fiziği Merkezi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Christian Franzke, “Suyun verimli kullanımı, yeni barajlar ya da tuzdan arındırma tesisleri kurmaktan çok daha hızlı ve düşük maliyetli bir çözümdür” dedi. Franzke, ABD merkezli yüksek emisyon senaryosuna göre Türkiye’deki kuraklık koşullarının 2000 yılından bu yana artış gösterdiğini ve Adana, Mersin, İstanbul ile Diyarbakır’ın yüksek risk grubunda bulunduğunu ifade etti.

Adana ve Mersin’in 2030’da, İstanbul ve Diyarbakır’ın ise 2050’de içme suyunun tükeneceği “Sıfır Günü Kuraklığı” ile karşılaşabileceği tahmin ediliyor.

Türkiye Su Enstitüsü Politika Geliştirme Koordinatörü Dr. Tuğba Evrim Maden ise küresel su tüketiminin, nüfus artış hızının iki katına çıktığına dikkat çekerek, “Bu eğilim sürerse 2050 itibarıyla 5 milyar insan su stresiyle mücadele edecek” uyarısında bulundu. Uzmanlara göre, su kıtlığı yalnızca içme suyunu değil, aynı zamanda tarımda ürün verimini ve gıda güvenliğini de ciddi biçimde tehdit edecek.

