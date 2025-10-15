Sürücüler Dikkat! Trafikte Yeni Dönem Başlıyor: Artık Af Yok, Bunu Yapana 30 Bin Lira Ceza Yazılacak

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Yeni trafik düzenlemesi Meclis’in gündeminde. TBMM Adalet Komisyonu'ndan geçen teklif ile bunu yapan sürücülere anında 30 bin lira para cezası kesilecek. Yeni düzenleme 1 Ocak 2026 tarihinde yürürlüğe giriyor.

YENİ TRAFİK DÜZENLEMESİ MECLİS’İN GÜNDEMİNDE

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde trafik kurallarını kapsayan yeni düzenleme gündemde. Adalet Komisyonu'ndan geçen düzenlemeye göre, uzun süredir uygulanan yüzde 10'luk hız toleransı tamamen kaldırılacak. Böylece sürücüler, hız sınırını yalnızca 1 kilometreyle bile aşsalar cezai işlemle karşılaşacak.

1 Ocak 2026 tarihinde yürürlüğe giriyor

O MADDE SİL BAŞTAN DEĞİŞİYOR

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 51. maddesi, mevcut haliyle hız sınırını yüzde 10, 30 ve 50 oranında aşanlara kademeli ceza uygulanmasını öngörüyordu. Yeni teklif ise bu sistemi kökten değiştiriyor. Artık oran yerine, doğrudan hız sınırının kaç kilometre aşıldığı esas alınacak.

1 OCAK 2026 TARİHİNDE YÜRÜRLÜĞE GİRİYOR

TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmesi halinde düzenleme 1 Ocak 2026'da yürürlüğe girecek. Yeni ceza sistemiyle birlikte trafik denetimlerinde tolerans uygulaması tamamen son bulacak.

Yeni düzenlemeye göre yönetmelikte belirlenen hız sınırlarını aşan sürücülere şu cezalar kesilecek:

YERLEŞİM YERİ İÇİNDE

6-10 km/s aşımına 2.000 TL,

11-15 km/s aşımına 4.000 TL,

16-20 km/s aşımına 6.000 TL,

21-25 km/s aşımına 8.000 TL,

26-35 km/s aşımına 12.000 TL,

36-45 km/s aşımına 15.000 TL,

46-55 km/s aşımına 20.000 TL,

56-65 km/s aşımına 25.000 TL,

66 km/s ve üzeri aşımda 30.000 TL.

YERLEŞİM YERİ DIŞINDA

11-15 km/s aşımına 2.000 TL,

16-20 km/s aşımına 4.000 TL,

21-25 km/s aşımına 6.000 TL,

26-30 km/s aşımına 8.000 TL,

31-40 km/s aşımına 12.000 TL,

41-50 km/s aşımına 15.000 TL,

51-60 km/s aşımına 20.000 TL,

61-70 km/s aşımına 25.000 TL,

71 km/s ve üzeri aşımda 30.000 TL.

Kaynak: Haber Merkezi