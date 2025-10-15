Sürücüler Dikkat! Trafikte Yeni Dönem Başlıyor: Artık Af Yok, Bunu Yapana 30 Bin Lira Ceza Yazılacak

2026 yılına sayılı günler kala trafikte dev bir yeni düzenleme geliyor. Meclis’te kabul edilmesi beklenen yeni trafik düzenlemesiyle hız sınırı toleransı ortadan kalkacak. Milyonlarca sürücüye kritik uyarı. Trafikte yeni dönem başlıyor. Artık yüzde 10’luk pay bırakılmayacak, sınırı aşana anında 30 bin TL ceza kesilecek. İşte yeni düzenleme ile ilgili tüm merak edilenler…

Son Güncelleme:
Sürücüler Dikkat! Trafikte Yeni Dönem Başlıyor: Artık Af Yok, Bunu Yapana 30 Bin Lira Ceza Yazılacak
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Yeni trafik düzenlemesi Meclis’in gündeminde. TBMM Adalet Komisyonu'ndan geçen teklif ile bunu yapan sürücülere anında 30 bin lira para cezası kesilecek. Yeni düzenleme 1 Ocak 2026 tarihinde yürürlüğe giriyor.

YENİ TRAFİK DÜZENLEMESİ MECLİS’İN GÜNDEMİNDE

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde trafik kurallarını kapsayan yeni düzenleme gündemde. Adalet Komisyonu'ndan geçen düzenlemeye göre, uzun süredir uygulanan yüzde 10'luk hız toleransı tamamen kaldırılacak. Böylece sürücüler, hız sınırını yalnızca 1 kilometreyle bile aşsalar cezai işlemle karşılaşacak.

Sürücüler Dikkat! Trafikte Yeni Dönem Başlıyor: Artık Af Yok, Bunu Yapana 30 Bin Lira Ceza Yazılacak - Resim : 1
1 Ocak 2026 tarihinde yürürlüğe giriyor

O MADDE SİL BAŞTAN DEĞİŞİYOR

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 51. maddesi, mevcut haliyle hız sınırını yüzde 10, 30 ve 50 oranında aşanlara kademeli ceza uygulanmasını öngörüyordu. Yeni teklif ise bu sistemi kökten değiştiriyor. Artık oran yerine, doğrudan hız sınırının kaç kilometre aşıldığı esas alınacak.

1 OCAK 2026 TARİHİNDE YÜRÜRLÜĞE GİRİYOR

TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmesi halinde düzenleme 1 Ocak 2026'da yürürlüğe girecek. Yeni ceza sistemiyle birlikte trafik denetimlerinde tolerans uygulaması tamamen son bulacak.

Sürücüler Dikkat! Trafikte Yeni Dönem Başlıyor: Artık Af Yok, Bunu Yapana 30 Bin Lira Ceza Yazılacak - Resim : 2

Yeni düzenlemeye göre yönetmelikte belirlenen hız sınırlarını aşan sürücülere şu cezalar kesilecek:

YERLEŞİM YERİ İÇİNDE

6-10 km/s aşımına 2.000 TL,
11-15 km/s aşımına 4.000 TL,
16-20 km/s aşımına 6.000 TL,
21-25 km/s aşımına 8.000 TL,
26-35 km/s aşımına 12.000 TL,
36-45 km/s aşımına 15.000 TL,
46-55 km/s aşımına 20.000 TL,
56-65 km/s aşımına 25.000 TL,
66 km/s ve üzeri aşımda 30.000 TL.

YERLEŞİM YERİ DIŞINDA

11-15 km/s aşımına 2.000 TL,
16-20 km/s aşımına 4.000 TL,
21-25 km/s aşımına 6.000 TL,
26-30 km/s aşımına 8.000 TL,
31-40 km/s aşımına 12.000 TL,
41-50 km/s aşımına 15.000 TL,
51-60 km/s aşımına 20.000 TL,
61-70 km/s aşımına 25.000 TL,
71 km/s ve üzeri aşımda 30.000 TL.

Dolar ve Euro Güne Nasıl Başladı? Piyasalar Gelişmelere OdaklandıDolar ve Euro Güne Nasıl Başladı? Piyasalar Gelişmelere OdaklandıEkonomi
Altın Tarih Yazıyor! Yükselişi Durmak BilmiyorAltın Tarih Yazıyor! Yükselişi Durmak BilmiyorEkonomi

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Trafik Cezası Meclis
Son Güncelleme:
Arkadaşı Ağızından Yanlışlıkla Kaçırdı! Beşiktaş’tan Ayrılan Solskjaer'in Yeni Takımı Belli Oldu Solskjaer'in Yeni Takımı Belli Oldu
Sadettin Saran Gözünün Yaşına Bakmamıştı: Yıldız İsim Beşiktaş’a İmzayı Atıyor! Sergen Yalçın Onayı Verdi Yıldız İsim Beşiktaş’a İmzayı Atıyor! Onay Çıktı
Meteoroloji'den İki Bölgede Sağanak Alarmı! İstanbul da Listede Meteoroloji'den Sağanak Alarmı! İstanbul da Listede
Aksaray’da Karbonmonoksit Faciası! Anne ve 1,5 Yaşındaki Bebeği Hayatını Kaybetti Aksaray’da Karbonmonoksit Faciası
ÇOK OKUNANLAR
POS Cihazlarında Büyük Tuzak! Hesap Ödediler, Kendilerini Karakolda Buldular POS Cihazlarında Büyük Tuzak
Madagaskar'da Darbe! Z Kuşağı Ayaklandı, Ordu Sahneye Çıktı Madagaskar'da Darbe! Z Kuşağı Ayaklandı, Ordu Sahneye Çıktı
Çanakkale’de Dehşet! Sağlık Astsubayı, Emekli Astsubayı Vurdu Sağlık Astsubayı, Tartıştığı Meslektaşını Sırtından Vurdu!
Altın Tarih Yazıyor! Yükselişi Durmak Bilmiyor Altın Tarih Yazıyor! Yükselişi Durmak Bilmiyor
Aksaray’da Karbonmonoksit Faciası! Anne ve 1,5 Yaşındaki Bebeği Hayatını Kaybetti Aksaray’da Karbonmonoksit Faciası