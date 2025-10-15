Dolar ve Euro Güne Nasıl Başladı? Piyasalar Gelişmelere Odaklandı

Yeni güne başlarken döviz kurlarında sakin bir seyir hakim. 15 Ekim 2025 Çarşamba sabahı Dolar/TL kuru 41,83 civarında işlem görürken, Euro/TL ise 48,68 seviyelerinden güne başladı.

Küresel ve yerel piyasalardaki gelişmelerin yön verdiği döviz kurları, 15 Ekim 2025 Çarşamba gününe sakin bir başlangıç yaptı. Piyasaların açılmasıyla birlikte dolar ve euronun Türk Lirası karşısındaki değeri de netleşti.

Serbest piyasada Dolar/TL kuru 41,8299 TL'den alınırken, 41,8362 TL'den satılıyor. Kurun dünkü kapanışa yakın seviyelerde yatay bir seyir izlediği gözleniyor. Euro/TL kuru ise 48,6835 TL seviyelerinden işlem görüyor.

Piyasa analistleri, gün içerisinde yurt dışından gelecek ekonomik verilerin ve merkez bankaları yetkililerinden gelecek açıklamaların kurlar üzerinde belirleyici olabileceğini ifade ediyor. Yatırımcılar, özellikle küresel risk iştahındaki değişimleri ve jeopolitik gelişmeleri yakından takip etmeye devam edecek.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Dolar Euro Döviz
