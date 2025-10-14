Piyasalar Güne Hareketli Başladı... İşte Dolar ve Euroda Güncel Rakamlar...

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Döviz kurları güne hareketli bir başlangıç yaptı. Sabah saatlerinde piyasaların açılmasıyla birlikte Dolar ve Euro'nun Türk Lirası karşısındaki değeri de netleşmeye başladı.

DOLAR NE KADAR?

Güne dair ilk verilere göre, serbest piyasada Dolar/TL kuru sabah 07:15 sularında 41,8114 TL'den alınırken, 41,8334 TL'den satılıyor. Bu rakamlar, doların TL karşısında güne güçlü bir başlangıç yaptığını gösteriyor.

EURO NE KADAR?

Aynı saatlerde Euro/TL kuru ise 48,5095 TL seviyelerinden işlem görüyor. Euro'nun seyri, hem uluslararası piyasalardaki gelişmelerden hem de Dolar/TL paritesindeki hareketlerden etkilenmeye devam ediyor.

Piyasa uzmanları, gün içerisinde hem yurt içinden hem de yurt dışından gelecek ekonomik verilerin ve açıklamaların döviz kurları üzerinde etkili olabileceğini belirtiyor. Yatırımcılar, özellikle küresel piyasalardaki gelişmeleri ve merkez bankalarından gelebilecek sinyalleri yakından izleyecek.

