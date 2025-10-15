POS Cihazlarında Büyük Tuzak! Hesap Ödediler, Kendilerini Karakolda Buldular

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Maliye ve kolluk birimlerinin yürüttüğü operasyonlar, yasa dışı bahis ile ilişkilendirilen suç örgütlerinin kara parayı paravan işletmelerin POS cihazları, QR kodları ve sanal uygulamalar üzerinden akladığını ortaya koydu. Operasyonlarda, müşterilerin haberi olmadan yapılan sahte POS kayıtlarıyla kara paranın finansal sisteme sokulduğu belirlendi.

AKLAMADA 3 AŞAMA

Uzmanların verdiği bilgiye göre örgütün aklama süreci üç aşamada işliyor: Önce nakit olan yasa dışı gelir, paravan işletmelerin POS’ları üzerinden sisteme “müşteri ödemesi” gibi kaydedilerek yerleştiriliyor. Daha sonra sisteme giren para, farklı işletme hesapları arasında bir dizi havale ve fatura benzeri işlemlerle dolaştırılarak kaynağı gizleniyor. En sonunda ise aklanan para, lüks tüketim, gayrimenkul alımı veya yeni yasa dışı yatırımlara aktarılıyor.

MALİYE PEŞLERİNDE

Maliye ekipleri daha önce şüpheli olduğu tespit edilen yaklaşık 3 bin POS cihazını tespit edip kullanımdan kaldırdı. Ancak geçmişte bu POS’lar üzerinden gerçekleşmiş işlemler nedeniyle mağduriyetler devam ediyor; uzmanlar, bir işlemin kara listeye alınmış POS cihazından yapılmış olması halinde, o işlem hakkında otomatik olarak şüpheli değerlendirmesi yapılabildiğini ve işlem sahibinin adli süreçle muhatap olabileceğini söylüyor.

Olayla ilgili mağduriyet örnekleri de yaşandı. Türkiye gazetesinden Kaan Zenginli'nin aktardığına göre, mağdur olan bir vatandaş, yaşadıklarını şöyle anlattı:

"2 hafta önce Yeşilköy’de bir restorana arkadaşlarımla gittik. Hesap ödemesi restoranın kendi POS cihazı yerine farklı bir cihazdan çekildi. 5.000 TL'lik ödemeyi arkadaşım kredi kartı ile yaptı. Sonrasında bu işlemin yasa dışı bahisle bağlantılı bir hesaba aktarıldığı ortaya çıktı ve bu sebeple karakola ifadeye çağrıldık, hakkımızda adli süreç başlatıldı. Hesaplarımıza bloke konuldu. Masum olduğumuz anlaşıldı. Ancak ciddi mağduriyet yaşadık."

Uzmanlar vatandaşlara şu uyarılarda bulunuyor:

- Ödeme fişi ile POS cihazından çıkan ekrandaki işletme ismi ve adrese bakın; farklılık varsa işlemi durdurun.

- Özellikle 5000 TL ve üzerindeki POS/QR ödemelerinin fişini en az 6 ay saklayın; mümkünse fatura veya resmi belge alın.

- İşletme, POS arızası bahanesiyle “başka bir POS” ya da uygulama önermeye kalkarsa nakit ödemeyi tercih edin veya işlemi erteleyin.

- Fiziki kartınız cihaza takılmadan kart bilgilerini uygulamaya girmeniz isteniyorsa reddedin.

- Ödeme için okutulan QR kodunun veya yönlendiren uygulamanın işletmeye ait olduğuna kesin emin olmadan onay vermeyin.

Kaynak: Türkiye Gazetesi