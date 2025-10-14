Karabük'te Ekmeğe Zam

Karabük Kahveci, Lokantacı, Otelci, Pastacı, Fırıncı ve Bakkallar Esnaf Odası'nın yayımladığı yeni fiyat listesine göre, ekmeğin fiyatı 15 TL'ye yükseldi.

Karabük'te Ekmeğe Zam
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Karabük’te 200 gram ekmeğin fiyatına zam geldi. Ekmeğin fiyatı 15 TL olurken, yeni fiyatın yarından itibaren geçerli olacağı kaydedildi.

Karabük Kahveci, Lokantacı, Otelci, Pastacı, Fırıncı ve Bakkallar Esnaf Odası’ndan alınan bilgiye göre Karabük’te 200 gram ekmeğin fiyatı 15 TL oldu. Yeni fiyatlar 15 Ekim 2025 Çarşamba gününden itibaren yürürlüğe girecek.

Esnaf Odası tarafından yayımlanan fiyat listesine göre, 400 gram ekmek 30 TL, 300 gram köy ekmeği, çavdar ekmeği, kepekli ve tam buğday ekmeklerinin her biri yine 30 TL olarak belirlendi. 600 gramlık ürünler ise 60 TL'den vatandaşa sunulacak.

Kaynak: İHA

Etiketler
Ekmek
İstanbul'da Ulaşıma Yeni Zam Gelecek mi? Açıklama Geldi İstanbul'da Ulaşıma Yeni Zam Gelecek mi?
Bir Dönemin Süper Lig Devinde Skandal! Ne Kulübün Elektriğini Ne De Suyunu Ödemişler: 3 Bin 600 TL Yemek Parasını Ödeyip İstifa Etti Skandal! 3 Bin 600 TL Yemek Parasını Ödeyip İstifa Etti
Ev Almak İsteyenler Dikkat: Konut Kredisinde Faizler Değişti! 1 Milyon TL Kredinin Geri Ödemesi Dudak Uçuklattı Ev Alacaklar Dikkat! Konut Kredisinde Faizler Değişti! İşte 1 Milyon TL Kredinin Geri Ödemesi
Elektrik Faturalarında Yeni Dönem Başlıyor: 1 Ocak 2026 Tarihi İtibariyle Devrede Milyonlarca Hane Dikkat! 1 Ocak 2026’dan İtibaren Devrede
ÇOK OKUNANLAR
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Meloni’ye Şakası Dünya Basınında: Herkes Bu Espriyi Konuşuyor Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Meloni’ye Şakası Dünya Basınında: Herkes Bu Espriyi Konuşuyor
İzmir'deki Kooperatif Davasında 3 Tahliye: Tunç Soyer ve Şenol Aslanoğlu İçin Karar İzmir'deki Kooperatif Davasında 3 Tahliye
Adli Tıp 'Kati' Raporu Çıktı: Şarkıcı Güllü'nün Kesin Ölüm Nedeni Belli Oldu Şarkıcı Güllü'nün Kesin Ölüm Nedeni Belli Oldu
‘Kızımı Ateist Sevgilisi İçin Reddedebilir Miyim?’ Sorusuna Şok Yanıt! Mustafa Karataş’ın Sözlerine Tepkiler Peş Peşe Geldi ‘Kızımı Ateist Sevgilisi İçin Reddedebilir Miyim?’ Sorusuna Şok Yanıt! Mustafa Karataş’ın Sözlerin
Eski Nilüfer Belediye Başkanı ve 14 Kişi Tutuklandı Eski Nilüfer Belediye Başkanı ve 14 Kişi Tutuklandı