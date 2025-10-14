İstanbul'da Ulaşıma Yeni Zam mı Gelecek? Açıklama Geldi

İstanbul'da toplu taşımaya yeniden zam geleceğine ilişkin haberler kamuoyuna yansırken, İBB cephesinden bir açıklama geldi. Açıklamada söz konusu iddialar yalanlandı.

İstanbul'da Ulaşıma Yeni Zam mı Gelecek? Açıklama Geldi
İstanbul’da toplu taşımaya bir kez daha zam geleceğine yönelik iddialar, mega kentte yaşayan vatandaşları korkuturken, konuya ilişkin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi CHP Grup Sözcüsü Gencay Özcan’dan açıklama geldi.

Özcan, konuya ilişkin açıklamasında, “"İBB Meclisi’nin Ekim ayı gündeminde ulaşıma ya da diğer kalemlere ilişkin herhangi bir zam teklifi bulunmamaktadır” ifadelerini kullandı.

AA’da yer alan haberde İBB Meclisi'nde "ulaşım, kültür sanat, çevre ve kent ekonomisi başta olmak üzere birçok kaleme yapılacak zammı öngören gündem maddelerinin ilgili komisyonlara sevk edildiği” ifadelerine yer verilmişti.

Söz konusu iddiayı yalanlayan Özcan, “Asılsız haberlere itibar etmeyiniz” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi

