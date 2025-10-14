Dar Boğazdan Çıkamadılar! Dev Fabrikalar Üretimi Kesti: 350 Bin Çalışan Diken Üstünde

Dünya genelinde yaşanan ekonomik daralma her sektörde etkisini göstermeye devam ediyor. Son olarak gelen bilgi ise otomotiv sektöründe çalışan binlerce çalışanı tedirgin etti. Dev markadan gelen üretim durdurma kararı binlerce kişiyi direkt olarak etkileyecek.

Dar Boğazdan Çıkamadılar! Dev Fabrikalar Üretimi Kesti: 350 Bin Çalışan Diken Üstünde
ABD ve Çin arasındaki ekonomik gerilim Avrupa ekonomisini olumsuz etkilemeye devam ediyor. Bir yandan kriz bir yandan da iki ülkeden gelen kararlar piyasalarda olumsuz etkiye neden olurken beyaz eşya üretimi yapan dev markanın altında bulunan otomotiv şirketinin üretimi durdurma kararı 350 bin çalışanı tedirgin etti.

DEV FABRİKALAR ÜRETİMİ DURDURMA KARARI ALDI

Avrupa’da ekonomik kriz sürüyor. Geçen hafta Beyaz eşya markası Bosch iki fabrikasında üretimi durdurduğunu açıklamıştı. Bu hafta da Peugeot, Citroën, Opel, Jeep ve Fiat gibi markaları bünyesinde barındıran otomotiv devi Stellantis son günlerde Avrupa’daki birçok fabrikada üretimi durduracağını resmen açıkladı.

350 BİN ÇALIŞAN DİKEN ÜSTÜNDE

Artan parça maliyetleri ve tedarik sorunu otomotiv sektörünü derinden sarstı. Son olarak otomotiv yedek parça sektöründe 300.000- 350.000 iş risk altında olacak.

Stellantis'in Avrupa performansı pek iyi gitmiyor. Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) Temmuz ayında satışların yüzde 8,1 oranında azalarak 1.192.746 adede gerilediğini gösteriyor. Opel, Citroën, Fiat, DS ve Lancia'nın satışları düşerken Peugeot, Jeep ve Alfa Romeo'nun satışları geçen yıla kıyasla ufak artışlar yaşasa da şirketin düşüşü sürüyor.

