Herkes Güvenle Sofrasına Getiriyordu: Almanya'nın Dev Et Üreticisi Resmen İflas Etti! Alacaklılar Kapıya Dayandı

Almanya’da faaliyet gösteren et ürünleri üreticisi Dieter Hein Fleischwarenfabrik ekonomik krize daha fazla dayanamadı ve iflas ettiğini duyurdu. Şirketten alacakları olan vatandaşlar ise kapıya dayandı.

DEV ET ÜRETİCİSİ RESMEN İFLAS ETTİ

Artı49'da yer alan habere göre, Almanya'nın Aşağı Saksonya eyaletindeki Hasbergen kentinde faaliyet gösteren et ürünleri üreticisi Dieter Hein Fleischwarenfabrik iflas başvurusunda bulundu. Mahkeme süreci resmen başlatıldı ve şirketin iflası kabul edildi.

MAHKEME KARARINI VERDİ! ALACAKLILAR KAPIYA DAYANDI

Uzun süredir güvenle satış yapan Dieter Hein, artan maliyetler ve yaşanan tedarik sorunlarıyla başa çıkamayıp iflas etmek zorunda kaldı. İflas süreci kapsamında, şirketin varlıkları, borç yükümlülükleri ve çalışan durumu kapsamlı şekilde değerlendirilecek.

Alacaklılarla yapılacak görüşmelerin ardından şirketin kapatılıp kapatılmayacağı ya da yeniden yapılandırılarak faaliyetlerine devam edip etmeyeceği netlik kazanacak. Şuan için şirketten alacaklılar ile ilgili henüz net bir açıklama yapılmadı.

