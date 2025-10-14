Gram Altında Tarihi Rekor! Dev Bankanın Yeni Tahmini Yatırımcıları Havalara Uçuracak: Tarih Verildi, 1.000 Dolar Birden Artacak

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD ile Çin arasındaki yeni bir ticaret savaşı olasılığı ve ABD Merkez Bankası'nın ( Fed ) faiz indirimi yapacağı beklentisi, altın fiyatlarını tarihi zirveye taşıdı. İç piyasada gram ve çeyrek altın fiyatları rekor kırarken gözler güncel rakamlara çevrildi. Yatırımcılar ‘Altın fiyatları yükselecek mi düşecek mi? Gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?’ sorularını araştırırken Fransız dev banka Societe Generale, ons altın fiyatları için dikkat çekici bir tahminde bulundu. Dev banka tarih verdi. Bin dolar birden artacak, hazırlıklı olun.

DEV BANKA ALTIN TAHMİNİN GÜNCELLEDİ

Fransa'nın köklü bankalarından Societe Generale, 2026 sonu için altın fiyatı hedefini ons başına 5 bin dolara çıkardı. Analistler Micheal Haigh ve Ben Hoff paylaştıkları notta, “ETF girişleri güçlü seyretmeye devam ediyor ve merkez bankalarının alımlarının dirençli olması bekleniyor, bu nedenle hedef fiyatlarımızı güncellemekte kendimizi emin ve zorunlu hissediyoruz” uyarısında bulundu.

Dev banka altın tahminini güncelledi

TARİH VERİLDİ! 1.000 DOLAR BİRDEN ARTACAK

Bankanın analistleri ayrıca “Artık fiyatların 2026 sonuna kadar ons başına 5 bin dolara ulaşmasını bekliyoruz, çünkü girişlerin hızı başlangıçtaki varsayımlarımızın üzerine çıktı” ifadelerini kullandılar. Fransız bankacılık devinin bu hafta başında yayınladığı son emtia araştırma raporunda, "Altın fiyatının kısa bir sürede 1.000 dolar daha yükselmeye hazır göründüğü" ifade edildi.

Gram Altın Ne Kadar?

Gram Altın Alış: 5.561,00 TL

Gram Altın Satış: 5.562,00 TL

Çeyrek Altın Ne Kadar?

Çeyrek Altın Alış: 9.058,00 TL

Çeyrek Altın Satış: 9.264,00 TL

Yarım Altın Ne Kadar?

Yarım Altın Alış: 18.059,00 TL

Yarım Altın Satış: 18.528,00 TL

Tam Altın Ne Kadar?

Tam Altın Alış: 36.231,16 TL

Tam Altın Satış: 36.941,86 TL

Cumhuriyet Altını Ne Kadar?

Cumhuriyet Altını Alış: 37.540,00 TL

Cumhuriyet Altını Satış: 38.107,00 TL

Ata Altın Ne Kadar?

Ata Altın Alış: 37.363,00 TL

Ata Altın Satış: 38.302,00 TL

Kaynak: Haber Merkezi