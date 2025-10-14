Türkiye’nin En Çok Satan Otomobili Tarihe Karışıyor! O Model Artık Üretilmeyecek

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

2015 yılından bu yana Türkiye’nin en çok satan modeli olmayı başaran Fiat Egea Sedan, üretim bandından inmeye hazırlanıyor. Tofaş CEO’su Cengiz Elordu, katıldığı bir televizyon programında yaptığı açıklamada, modelin 2026 yılı haziran ayına kadar üretimden kalkacağını duyurdu.

"2026’DA EGEA’YA VEDA EDECEĞİZ"

Egea Sedan’ın Türkiye’de 700 bini aşkın satış rakamına ulaştığını belirten Elordu, bu başarının “doğru fiyat politikası ve kullanıcı beklentilerini karşılayan tasarım” sayesinde elde edildiğini söyledi. Elordu açıklamasında, “Üretime ilişkin kararımızı kısa süre içinde alacağız. Eğer uzatma kararı çıkarsa bu en fazla altı ay olur. Ancak 2026 itibarıyla Egea’ya veda edeceğiz” ifadelerini kullandı.

YERİNİ YENİ BİR MODEL ALACAK

Egea’nın üretiminden doğacak boşluğu doldurmak için yeni bir model üzerinde çalıştıklarını belirten Tofaş CEO’su, bu modelin Türkiye’de değişen tüketici alışkanlıklarına uygun olarak SUV segmentinde olacağını söyledi. Elordu, “Artık müşteri alışkanlıkları sedan modellerden SUV araçlara kayıyor. Egea’nın başarısı doğru ürünü doğru fiyata sunmamızdan kaynaklandı. Aynı başarıyı yeni modelimizle de yakalayacağımıza inanıyoruz” dedi.

SUV SEGMENTİNE STRATEJİK DÖNÜŞÜM

Tofaş’ın yeni dönemde üretim stratejisini SUV segmentine kaydıracağını vurgulayan Elordu, şirketin müşteri odaklı yaklaşımını koruyarak yenilikçi modeller geliştirmeye devam edeceğini belirtti. Yaklaşık 10 yıldır Türkiye otomobil pazarında liderliği elinde bulunduran Fiat Egea Sedan’ın üretiminin sona ermesiyle, Türkiye otomotiv sektöründe yeni bir dönemin başlaması bekleniyor.

