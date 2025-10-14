Türkiye’nin En Çok Satan Otomobili Tarihe Karışıyor! O Model Artık Üretilmeyecek

Türkiye yollarında yıllardır en çok tercih edilen otomobil olan Fiat Egea Sedan için yolun sonu göründü. Tofaş CEO’su Cengiz Elordu, üretimin 2026 yılının haziran ayına kadar tamamen durdurulacağını açıkladı. Yerini ise yeni bir SUV modelin alması bekleniyor.

Türkiye’nin En Çok Satan Otomobili Tarihe Karışıyor! O Model Artık Üretilmeyecek
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

2015 yılından bu yana Türkiye’nin en çok satan modeli olmayı başaran Fiat Egea Sedan, üretim bandından inmeye hazırlanıyor. Tofaş CEO’su Cengiz Elordu, katıldığı bir televizyon programında yaptığı açıklamada, modelin 2026 yılı haziran ayına kadar üretimden kalkacağını duyurdu.

"2026’DA EGEA’YA VEDA EDECEĞİZ"

Egea Sedan’ın Türkiye’de 700 bini aşkın satış rakamına ulaştığını belirten Elordu, bu başarının “doğru fiyat politikası ve kullanıcı beklentilerini karşılayan tasarım” sayesinde elde edildiğini söyledi. Elordu açıklamasında, “Üretime ilişkin kararımızı kısa süre içinde alacağız. Eğer uzatma kararı çıkarsa bu en fazla altı ay olur. Ancak 2026 itibarıyla Egea’ya veda edeceğiz” ifadelerini kullandı.

YERİNİ YENİ BİR MODEL ALACAK

Türkiye’nin En Çok Satan Otomobili Tarihe Karışıyor! O Model Artık Üretilmeyecek - Resim : 1
Türkiye’nin en çok satan modeli olmayı başaran Fiat Egea Sedan, üretim bandından inmeye hazırlanıyor.

Egea’nın üretiminden doğacak boşluğu doldurmak için yeni bir model üzerinde çalıştıklarını belirten Tofaş CEO’su, bu modelin Türkiye’de değişen tüketici alışkanlıklarına uygun olarak SUV segmentinde olacağını söyledi. Elordu, “Artık müşteri alışkanlıkları sedan modellerden SUV araçlara kayıyor. Egea’nın başarısı doğru ürünü doğru fiyata sunmamızdan kaynaklandı. Aynı başarıyı yeni modelimizle de yakalayacağımıza inanıyoruz” dedi.

SUV SEGMENTİNE STRATEJİK DÖNÜŞÜM

Tofaş’ın yeni dönemde üretim stratejisini SUV segmentine kaydıracağını vurgulayan Elordu, şirketin müşteri odaklı yaklaşımını koruyarak yenilikçi modeller geliştirmeye devam edeceğini belirtti. Yaklaşık 10 yıldır Türkiye otomobil pazarında liderliği elinde bulunduran Fiat Egea Sedan’ın üretiminin sona ermesiyle, Türkiye otomotiv sektöründe yeni bir dönemin başlaması bekleniyor.

Zara, Mango, Bershka, LC Waikiki... Ünlü Giyim Devi İflas EttiZara, Mango, Bershka, LC Waikiki... Ünlü Giyim Devi İflas EttiEkonomi

Tesla Türkiye’de Fiyatları Katladı! En Ucuz Modeline de Zam Geldi! İşte Model Y Serisinin Yeni FiyatıTesla Türkiye’de Fiyatları Katladı! En Ucuz Modeline de Zam Geldi! İşte Model Y Serisinin Yeni FiyatıEkonomi

Araba Almak İsteyenler Dikkat: En Ucuz Taşıt Kredisi Belli Oldu! İşte Bankaların Güncel Kredi OranlarıAraba Almak İsteyenler Dikkat: En Ucuz Taşıt Kredisi Belli Oldu! İşte Bankaların Güncel Kredi OranlarıEkonomi

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Otomobil Araba
Zara, Mango, Bershka, LC Waikiki... Ünlü Giyim Devi İflas Etti Zara, Mango, Bershka, LC Waikiki... Ünlü Giyim Devi İflas Etti
Herkes Güvenle Sofrasına Getiriyordu: Dev Et Üreticisi Resmen İflas Etti! Alacaklılar Kapıya Dayandı Dev Et Üreticisi Resmen İflas Etti!
Galatasaray ve Fenerbahçe Peşindeydi! Sergen Yalçın 20 Milyon Euroluk Yıldıza İmzayı Attırıyor: Hayırlı Uğurlu Olsun Beşiktaş Turnayı Gözünden Vurdu! Hayırlı Olsun
Kripto Depreminde Servet Kazanan Balina Kim? Kripto Depreminde Servet Kazanan Balina Kim?
ÇOK OKUNANLAR
İzmir'deki Kooperatif Davasında 3 Tahliye: Tunç Soyer ve Şenol Aslanoğlu İçin Karar İzmir'deki Kooperatif Davasında 3 Tahliye
Eski Nilüfer Belediye Başkanı ve 14 Kişi Tutuklandı Eski Nilüfer Belediye Başkanı ve 14 Kişi Tutuklandı
Kocaeli’de Aile Faciası: Baba Kızını Vurdu, Ardından İntihar Etti Kocaeli’de Aile Faciası: Baba Kızını Vurdu, Ardından İntihar Etti
Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne Yeni Dalga Operasyon: Gözaltılar Var Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne Yeni Dalga Operasyon
Zara, Mango, Bershka, LC Waikiki... Ünlü Giyim Devi İflas Etti Zara, Mango, Bershka, LC Waikiki... Ünlü Giyim Devi İflas Etti