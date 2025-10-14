Zara, Mango, Bershka, LC Waikiki... Ünlü Giyim Devi İflas Etti

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye’nin önde gelen tekstil üreticilerinden biri olan İstanbul merkezli 3F Tekstil, ekonomik krizi atlatamayarak iflas etti. Zara, Mango, Bershka, LC Waikiki, Next ve Resort gibi uluslararası markalara üretim yapan firma, geçtiğimiz yıl konkordato sürecine girmişti.

Mahkeme, şirketin borçlarını ödeyemediğini ve mali yapısında iyileşme sağlanamadığını gerekçe göstererek konkordato komiser heyetinin görevine son verdi. Alınan kararla birlikte tedbirler de kaldırıldı ve 3F Tekstil için tasfiye süreci başlatıldı.

EKONOMİK KRİZDEN ÇIKAMADI

Geçtiğimiz yıl mali darboğaz nedeniyle konkordato ilan eden şirket, artan faiz oranları ve yükselen maliyetler karşısında direnemedi. 3F Tekstil yetkililerinden biri, geçtiğimiz dönemde yaptığı açıklamada yaşanan ekonomik zorluklara dikkat çekerek, “Faizlerin bir anda yüzde 60-70’lere çıkması iş dünyasının kaldırabileceği bir durum değil. Firmalar borçlarını yönetemez hale geldi. Türkiye’deki yüksek enflasyonun bedelini reel sektör ödüyor” ifadelerini kullanmıştı.

TASFİYE SÜRECİ BAŞLADI

İflas kararının ardından 3F Tekstil’in İstanbul ve Barcelona’daki operasyonlarının da durdurulacağı, firmanın tüm varlıklarının tasfiye edileceği bildirildi. Bir dönem Türkiye tekstil ihracatında önemli paya sahip olan şirketin iflası, sektörde yaşanan ekonomik sıkıntıların geldiği boyutu bir kez daha gözler önüne serdi.

