Tekstil Sektörü Duvara Tosladı! 100 Bin Kişi Daha İşsiz Kalacak

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye imalat sanayi istihdamının yüzde 14’ünü sağlayan hazır giyim sektörü, istihdam ve ihracatta alarm veriyor. Son 2,5 yılda 300 bin kişinin işini kaybettiği sektörde, 2026’nın ilk yarısına kadar 100 bin kişinin daha işsiz kalabileceği belirtiliyor.

Hazır giyim sektörü 2024 yılını 17,9 milyar dolarlık ihracatla kapatmıştı. Ancak 2025’in ilk dokuz ayında ihracat yüzde 6,5 gerileyerek 12,7 milyar dolara düştü. Nefes gazetesinden Şehriban Kıraç'ın haberine göre, TOBB Hazır Giyim ve Konfeksiyon Sektör Meclisi Başkanı Şeref Fayat, Türkiye’nin önümüzdeki dönemde daha az adetle, daha yüksek cirolarla ihracat yapacağını belirtti.

'ARTIK BURADA EKMEK YOK'

Fayat, istihdam kayıplarının süreceğini vurgulayarak, “2026’da istihdamda yüzde 10’dan fazla bir kayıp beklemiyorum. 100 bine yakın bir kayıptan sonra stabilize olacağını, toparlanmanın başladığı süreçten itibaren de ciromuzun 3-4 yıl içinde tekrar 22 milyar dolara çıkacağını düşünüyorum. Sektörden çıkan çalışanlar da işverenler de bir daha sektöre girmeyecekler. Artık burada ekmek yok” ifadelerini kullandı.

'DUVARA TOSLADIK'

Sektörün yaşadığı darboğazın nedenlerine de değinen Fayat, “Çin olacağız diye yanlış yatırımlar yaptık. Özellikle hammadde ve iplikte bu hataların sonuçlarını yaşıyoruz. Ardından frene basıp dövizi baskılayıp faizi artırınca da duvara tosladık. Türkiye, 15 yılda kademeli olarak yapması gereken dönüşümü iki yılda zorla yaptı. Bu kadar hızlı bir değişim binlerce firmanın kapanmasına, 300 bine yakın kişinin işini kaybetmesine yol açtı” dedi.

Kaynak: Nefes