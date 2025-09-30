Bölgenin En Güçlülerindendi: Türkiye’nin Dev Tekstil Firması İflasın Eşiğinde

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye’de çok sayıda şirket mali dar boğaza girmiş durumda. Son olarak EGM Giyim, ekonomik krize daha fazla dayanamadı ve konkordato ilan etmek zorunda kaldı.

TÜRKİYE’NİN DEV TEKSTİL FİRMASI İFLASIN EŞİĞİNDE

Bingöl'de hizmet veren EGM Giyim Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi yaşadığı mali darboğazın etkisiyle konkordato ilan etti.

MAHKEMEDEN KARAR ÇIKTI

Bingöl 4. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından yayımlanan ilanda; "Bingöl Ticaret Sicil Müdürlüğüne kayıtlı davacılar Cemal Erdoğan (T.C. 47***62) ile Egm Giyim Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi (Vergi No; 3251156155) hakkında; 25/09/2025 tarihinden başlamak üzere 3 ay süre ile geçici mühlet kararı verildiği,

Konkordatonun başarıya ulaşmasının mümkün olup olmadığının yakından incelenmesi amacıyla 7101 sayılı Kanunla değişik İİK.nun 287/3 maddesi gereğince; davacıların sunmuş olduğu tablolardaki alacak sayısı ve alacak miktarları da göz önünde bulundurularak davacılara geçici komiser olarak; Mali Müşavir Bayram Keskin İle Burhan Arıkız'ın görevlendirildiği,

Ayrıca alacaklıların ilandan itibaren 7 günlük kesin süre içinde dilekçe ile Mahkememiz dosyasına itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığını delilleri ile birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede Mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri ilanen tebliğ olunur" ifadeleri yer aldı.

