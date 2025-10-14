Akaryakıt Fiyatlarında Son Durum! İşte Güncel Benzin, Motorin ve LPG Fiyatları

Akaryakıt fiyatlarında güncel rakamlar belli oldu. İstanbul'da benzinin litre fiyatı 52 TL'yi aşarken, motorin 53 TL'nin üzerinde seyrediyor. Ankara ve İzmir'de de benzer seviyelerdeki fiyatlar sürücülerin gündeminde. İşte il il güncel akaryakıt fiyatları.

Akaryakıt Fiyatlarında Son Durum! İşte Güncel Benzin, Motorin ve LPG Fiyatları
Türkiye'de milyonlarca araç sahibini yakından ilgilendiren akaryakıt fiyatları, 14 Ekim 2025 Salı günü de gündemdeki yerini koruyor. Brent petrol fiyatları ve döviz kurundaki dalgalanmaların etkisiyle şekillenen benzin, motorin (mazot) ve LPG fiyatları, sürücülerin bütçesini doğrudan etkilemeye devam ediyor.

İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere Türkiye genelinde akaryakıt istasyonlarının tabelalarındaki rakamlar güncellendi. Buna göre, büyükşehirlerde fiyatlar küçük farklılıklar gösterse de benzin ve motorin fiyatlarının 50 TL'nin üzerindeki seyrini sürdürdüğü görülüyor.

14 Ekim 2025 itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir'deki güncel pompa fiyatları şu şekilde oluştu:

İstanbul:

Avrupa Yakası'nda benzinin litre fiyatı ortalama 52,15 TL'den, motorinin litre fiyatı ise 53,23 TL'den satılıyor. Otogaz (LPG) ise 27,71 TL seviyesinde.

Anadolu Yakası'nda ise fiyatlar bir miktar daha farklı; benzin 51,98 TL, motorin 53,09 TL ve LPG 27,08 TL'den depoya doluyor.

Ankara:

Başkentte sürücüler, benzinin litresi için yaklaşık 52,99 TL ödüyor. Motorinin litre fiyatı ise 54,25 TL olarak tabelalara yansıyor. LPG'nin litresi ise 27,60 TL'den işlem görüyor.

İzmir:

İzmir'de ise akaryakıt fiyatları diğer büyükşehirlerle paralellik gösteriyor. Benzinin litresi 53,32 TL'den, motorinin litresi ise 54,57 TL'den satılıyor. Kentte LPG'nin fiyatı ise 27,53 TL olarak belirlendi.

