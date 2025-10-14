Kripto Depreminde Servet Kazanan Balina Kim?

Kripto piyasasında tarihi düşüş yaşandı. 1,6 milyondan fazla yatırımcı 19 milyar dolar kaybederken, tek bir balina 30 saatte 160 milyon dolardan fazla kazandı. Balina, Bitcoin ve Ethereum’da kısa pozisyon açarak öngörüsünü başarıyla gerçekleştirdi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin’e yönelik yüzde 100 gümrük vergisi açıklaması sonrasında kripto para piyasasında sert düşüş yaşanırken, bu düşüşten dakikalar önce açılan dev bir short pozisyon dikkat çekti.

Kripto para piyasasında 11 Ekim’de yaşanan tarihi düşüş, yatırımcıları büyük kayıplarla karşı karşıya bıraktı. Blockchain analiz platformu Lookonchain verilerine göre, kimliği belirsiz bir balina Bitcoin ve Ethereum’un değer kaybedeceğini öngörerek 1,1 milyar doların üzerinde kısa pozisyon açtı.

Sadece 30 saat içinde öngörü gerçekleşirken, CoinGlass verilerine göre 1,6 milyondan fazla yatırımcının pozisyonu tasfiye edildi. Böylece toplam kayıp 19,31 milyar dolara ulaştı.

Bu süreçte bir balina, 30 saatlik işlem süresince 160 milyon dolardan fazla kâr elde etti. Balinanın kim olduğu merak edilirken, piyasanın dalgalı yapısı ve büyük kısa pozisyonlar, küçük yatırımcıları ciddi şekilde zor durumda bıraktı.

BARRON TRUMP'LA İLGİLİ İDDİALAR

Öte yandan kripto para piyasasındaki depremin hemen öncesinde ABD Başkanı Donald Trump'ın küçük oğlu Barron Trump'ın da kısa pozisyon açarak büyük servet elde ettiği öne sürülmüştü. Barron Trump'ın 80 milyon dolar kâr elde ettiği iddialar arasındaydı.

