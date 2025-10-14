Resmen Duyuruldu: Amazon 250 Bin Kişiyi İşe Alacak! Saatlik 1.000 TL Ödemeye Yapılacak

Günümüzde internet üzerinden olan satışlar hızla artarken işçi alımları ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. ABD’de yaşanacak olan tatil öncesi hazırlıklarına başlayan Amazon, lojistik ve dağıtım ağlarını güçlendirmek amacıyla 250 bin kişilik geçici işçi alımı yapacağını duyurdu. Yapılan açıklamanın detayında şirketin, saatlik 1000 lira ücret ödeyeceği ifade edildi.

Resmen Duyuruldu: Amazon 250 Bin Kişiyi İşe Alacak! Saatlik 1.000 TL Ödemeye Yapılacak
ABD’de yılbaşı tatiline kısa bir süre kala e-ticaret devi Amazon, lojistik ve taşıma ağlarını güçlendirmek amacıyla 250 bin kişilik geçici istihdam planını duyurdu. Şirket tarafından verilecek olan ücret skalası ise belli oldu.

DEV ŞİRKET 250 BİN KİŞİYİ İŞE ALACAK! SAATLİK ÜCRETLER BELLİ OLDU

ABD'de siparişlerin hızla arttığı tatil dönemine hazırlanan Amazon, lojistik ve dağıtım ağlarını güçlendirmek amacıyla 250 bin kişilik geçici işçi alımı yapacağını duyurdu. Şirket, tam zamanlı ve yarı zamanlı pozisyonlarda saatlik 1000 lira ücret ödeyecek.

ÇALIŞMA KOŞULLARI NASIL OLACAK?

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin ithalatına getirdiği yeni tarifelerin tatil satışlarına sınırlı etki yapması bekleniyor. Uzmanlar, birçok perakendecinin stoklarını önceden doldurmuş olmasının, fiyat baskısını hafifleteceğini belirtiyor.

Amazon, tam zamanlı ve yarı zamanlı pozisyonlarda saatlik ortalama 23 dolar ücret sunduğunu, sezonluk işçilerin ise saatte 19 doların üzerinde kazanç elde edeceğini açıkladı.

