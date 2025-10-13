Adı Değişti Ama Kaderinden Kaçamadı: Türkiye’nin 77 Yıllık Ayakkabı Devi Konkordato İlan Etti

Türkiye’de yaşanan ekonomik kriz tüm sektörleri derinden sarsmış durumda. Peş peşe iflas ve konkordato haberleri gelmeye devam ederken mahkemeden çıkan son karar herkesi şoke etti. Türkiye'nin köklü ayakkabı markalarından Yeşil Kundura'nın yeni unvanı HK Kundura, mali darboğaz nedeniyle konkordato talebinde bulundu. Mahkeme, ismi değişen ancak makus talihi değişmeyen şirketin başvurusunu değerlendirerek iflas koruma kararı verdi.

Son Güncelleme:
Adı Değişti Ama Kaderinden Kaçamadı: Türkiye’nin 77 Yıllık Ayakkabı Devi Konkordato İlan Etti
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Herkes tarafından bilinen ve ürünleriyle dikkat çeken Yeşil Kundura'nın Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kızanlıklı'nın adının baş harflerini taşıyan HK Kundura, iflasın eşiğinde. Yaşanan krizden çıkmayan ayakkabı devi, konkordato ilan etmek zorunda kaldı.

MAHKEME KARARINI VERDİ: TÜRKİYE’NİN 77 YILLIK AYAKKABI DEVİ KONKORDATO İLAN ETTİ

İstanbul Anadolu 2. Asliye Ticaret Mahkemesi, firmanın talebini değerlendirerek geçici mühlet kararı verdi. Temmuz ayında verilen üç aylık sürenin ardından, şirkete iki ay daha iflas koruması sağlandı. HK Kundura'nın bir sonraki duruşması Aralık 2025'te yapılacak.

Adı Değişti Ama Kaderinden Kaçamadı: Türkiye’nin 77 Yıllık Ayakkabı Devi Konkordato İlan Etti - Resim : 1
Ayakkabı devi konkordato ilan etti

KRİZDEN ÇIKAMADI…

Çeşitli illerde çok sayıda franchise mağazası bulunan Yeşil Kundura, daha önce 2018 yılında da benzer bir mali kriz nedeniyle konkordato ilan etmişti. 2023 Aralık ayında konkordato sürecini tamamlayan ve mali yapısını yeniden düzenleyen şirket, bu yıl yaşadığı ekonomik sıkıntılar nedeniyle bir kez daha aynı sürece girdi.

Yeşil Kundura'nın temelleri, 1948 yılında Yeşil Kardeşler tarafından kurulan küçük bir atölyede atılmış, yıllar içinde Türkiye'nin en tanınan ayakkabı markalarından biri haline gelmişti.

Dünyaca Ünlü Otomotiv Devi İflas Bayrağını Çekti! 10 Bine Yakın Çalışan İşsiz KalacakDünyaca Ünlü Otomotiv Devi İflas Bayrağını Çekti! 10 Bine Yakın Çalışan İşsiz KalacakEkonomi
Anne Babalar Dikkat! Meclis’e Sunuldu: Tüm Bebekler İçin Artık Ücretsiz OlacakAnne Babalar Dikkat! Meclis’e Sunuldu: Tüm Bebekler İçin Artık Ücretsiz OlacakEkonomi
Çeyiz Takımlarının Vazgeçilmeziydi: Türkiye'nin Dev Mobilya Markası Konkordato İlan EttiÇeyiz Takımlarının Vazgeçilmeziydi: Türkiye'nin Dev Mobilya Markası Konkordato İlan EttiEkonomi

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
İflas Konkordato
Son Güncelleme:
Anne Babalar Dikkat! Meclis’e Sunuldu: Tüm Bebekler İçin Artık Ücretsiz Olacak
Meclis'e Sunuldu! Tüm Bebekler İçin Artık Ücretsiz Olacak
EYT'yi Kaçıranlar Dikkat! Uzman İsim Kademeli Emeklilik İçin Tarih Verdi
Kademeli Emeklilik İçin Tarih Verildi
Kredi Kartı Borcu Olan Herkesi Etkileyecek! Artık Maaşların Yarısı Kesilecek
Kredi Kartı Borcu Olan Herkesi Etkileyecek! Artık Maaşların Yarısı Kesilecek
ÇOK OKUNANLAR
Altın Uçtu! Rekor Üstüne Rekor Geliyor: Kapalıçarşı'da Gram 5700 Liraya Dayandı Gram Altın Uçtu! Rekor Üstüne Rekor Geliyor
Akit TV'de Tepki Çeken Diyalog! Sunucu Sordu, AKP'li Vekil Yanıtladı, Ortalık Karıştı Sunucu Sordu, AKP'li Vekil Yanıtladı, Ortalık Karıştı
Hamas ve İsrail Arasında Rehine Takası Başladı Hamas ve İsrail Arasında Rehine Takası Başladı
Ve Trump Tel Aviv'de! 'Savaş Bitti, Ateşkes Sürecek' İsrail Meclis Defterine Dikkat Çeken İfadeleri Yazdı Ve Trump Tel Aviv'de! 'Savaş Bitti, Ateşkes Sürecek'
Hem Milli Takımda Hem de Fenerbahçe’de Kadro Dışı Kalmıştı: İrfan Can Kahveci Ezeli Rakibe İmzayı Atıyor! Sadettin Saran Küplere Binecek Ezeli Rakibe İmzayı Atıyor! Sadettin Saran Küplere Binecek