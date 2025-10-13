Adı Değişti Ama Kaderinden Kaçamadı: Türkiye’nin 77 Yıllık Ayakkabı Devi Konkordato İlan Etti

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Herkes tarafından bilinen ve ürünleriyle dikkat çeken Yeşil Kundura'nın Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kızanlıklı'nın adının baş harflerini taşıyan HK Kundura, iflasın eşiğinde. Yaşanan krizden çıkmayan ayakkabı devi, konkordato ilan etmek zorunda kaldı.

MAHKEME KARARINI VERDİ: TÜRKİYE’NİN 77 YILLIK AYAKKABI DEVİ KONKORDATO İLAN ETTİ

İstanbul Anadolu 2. Asliye Ticaret Mahkemesi, firmanın talebini değerlendirerek geçici mühlet kararı verdi. Temmuz ayında verilen üç aylık sürenin ardından, şirkete iki ay daha iflas koruması sağlandı. HK Kundura'nın bir sonraki duruşması Aralık 2025'te yapılacak.

KRİZDEN ÇIKAMADI…

Çeşitli illerde çok sayıda franchise mağazası bulunan Yeşil Kundura, daha önce 2018 yılında da benzer bir mali kriz nedeniyle konkordato ilan etmişti. 2023 Aralık ayında konkordato sürecini tamamlayan ve mali yapısını yeniden düzenleyen şirket, bu yıl yaşadığı ekonomik sıkıntılar nedeniyle bir kez daha aynı sürece girdi.

Yeşil Kundura'nın temelleri, 1948 yılında Yeşil Kardeşler tarafından kurulan küçük bir atölyede atılmış, yıllar içinde Türkiye'nin en tanınan ayakkabı markalarından biri haline gelmişti.

