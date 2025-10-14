Araç Sahipleri Dikkat: Yaptırmayanın Cebi Fena Yanacak! 150 Bin TL'ye Kadar Masraf Kapıda

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Hava sıcaklıklarının düşmeye başlamasıyla birlikte oto sanayilerde kış bakımı yoğunluğu yaşanıyor. Samsun’da oto tamir ustaları, bakımsız araçların hem motor hem de güvenlik açısından büyük risk taşıdığına dikkat çekiyor. Ustalar, “Kış bakımı yaptırmak kısa vadede masraf gibi görünse de uzun vadede sürücüyü on binlerce liralık zarardan kurtarır” diyerek araç sahiplerini uyardı.

"MOTORUN ÖMRÜNÜ UZATMAK İÇİN KIŞ BAKIMI ŞART"

Uzun yıllardır oto tamir sektöründe çalışan Adem Bodur, düzenli bakımın hem yakıt tüketimini azalttığını hem de motor ömrünü uzattığını belirtti:

“Kış bakımı çok önemli. Bakımsız araçların motorlarında aşınma olur, yakıt sarfiyatı artar. Ortalama 5-6 bin TL’ye yapılabilecek bir bakım, ileride 100-150 bin TL’lik bir motor masrafının önüne geçer. Kısacası kış bakımını yaptırmak, aracınızın geleceğini güvenceye almak demektir.”

“ANTİFRİZ YAZ KIŞ MUTLAKA KULLANILMALI”

Bir diğer oto bakım ustası Murat Küçük ise antifriz kullanımının sadece kışın değil, yıl boyunca gerekli olduğunu vurguladı. Küçük, "Antifrizin önemi çoğu sürücü tarafından hafife alınıyor. Oysa yazın da kullanılmazsa motorun içinde pas oluşur, radyatör patlayabilir. Yaz-kış antifrizli kullanım şart. Ayrıca kar lastiği kullanılmaması kaportada ciddi hasarlara yol açar. Yağ bakımı da aksatılmamalı.” dedi.

Küçük, tam bakım maliyetlerinin 7 ila 10 bin TL arasında değiştiğini, ihmal edilen durumlarda motor tamirinin 150 bin TL’ye kadar çıkabildiğini söyledi.

Uzmanlara göre, antifriz eksikliği, yağ bakımı aksaklıkları ve uygun lastik kullanılmaması sadece yakıt tüketimini değil, sürüş güvenliğini de olumsuz etkiliyor.

"BİR BAKIMLA 140 BİN TL TASARRUF MÜMKÜN"

Ustalar, araç sahiplerinin bakım masraflarını ertelememesi gerektiğini belirterek, “Kış bakımı yaptırarak ortalama 140 bin TL’lik büyük bir motor arızasının önüne geçmek mümkün” dedi.

ERTELEMEK PAHALIYA MAL OLABİLİR

Uzmanlara göre, antifriz eksikliği, yağ bakımı aksaklıkları ve uygun lastik kullanılmaması sadece yakıt tüketimini değil, sürüş güvenliğini de olumsuz etkiliyor. Kışa hazırlık yapılmayan araçlar donma, ısınma ve fren arızaları nedeniyle hem sürücülere hem de cüzdanlara ağır darbe vurabiliyor.

