Ekonominin Kalbi Washington'da Atacak: Bakan Şimşek'in Kritik G20 ve IMF Çıkarması Başladı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye'nin ekonomi yönetimi, uluslararası finans çevreleriyle en üst düzey temasları gerçekleştirmek üzere rotasını Amerika Birleşik Devletleri'ne çevirdi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve beraberindeki heyet, G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı ile IMF ve Dünya Bankası'nın Yıllık Toplantılarına katılmak üzere Washington'a hareket etti.

BAKAN ŞİMŞEK'İN PROGRAMI NE?

Bakan Şimşek'in 15-20 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek yoğun temas programı, küresel ekonominin nabzının tutulacağı önemli oturumları içeriyor. Şimşek, G20, IMF ve Dünya Bankası bünyesindeki resmi toplantılara katılarak Türkiye'nin görüşlerini ve ekonomi programını uluslararası platformda dile getirecek.

Resmi toplantıların yanı sıra ziyaretin en kritik bölümlerinden birini de ikili görüşmeler oluşturacak. Bakan Şimşek'in, başta G20 ülkeleri olmak üzere birçok mevkidaşı ile bir araya gelmesi planlanıyor. Ayrıca, uluslararası finans kuruluşlarının üst düzey yöneticileri, önde gelen yatırımcılar ve uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının temsilcileriyle de bir dizi toplantı yapması bekleniyor.

MERKEZ BANKASI HEYETİ EŞLİK EDECEK

Bakan Şimşek'e ABD ziyaretinde, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) oluşan bir heyet de eşlik ediyor. Bu kritik ziyaretin, Türkiye'nin uyguladığı ekonomi politikalarının uluslararası finans çevrelerine ilk elden anlatılması ve ülkeye yönelik yatırımcı ilgisinin artırılması açısından büyük önem taşıdığı belirtiliyor.

Kaynak: Haber Merkezi