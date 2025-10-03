Mehmet Şimşek Açıkladı... Enflasyon Neden Beklentilerin Üstünde Geldi?

TÜİK verilerine göre yıllık enflasyon yüzde 33.29 oldu. Aylık ise yüzde 3.23 arttı. Böylelikle Eylül enflasyonu beklentilerin çok üstünde gelmiş oldu. Bakan Mehmet Şimşek de enflasyonun neden beklentinin üstünde olduğunu açıkladı. İşte tüm ayrıntılar...

Mehmet Şimşek Açıkladı... Enflasyon Neden Beklentilerin Üstünde Geldi?
Türkiye'de enflasyon baskısı Eylül ayında hız kesmedi; aksine, TÜİK'in açıkladığı verilerle yeni bir zirveye işaret etti. Gerçek Gündem'in haberine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), bir önceki aya göre yüzde 3,23, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 33,29, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 25,43 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 38,36 artış gösterdi.

ENFLASYON BEKLENTİLERİN ÜSTÜNDE

Bu rakamlar, Reuters anketinde öngörülen yüzde 2,6 aylık ve yüzde 32,5 yıllık artışın, AA Finans'ın 26 ekonomist anketindeki yüzde 2,47'lik aylık beklentinin oldukça üzerinde gerçekleşti. Ağustos ayındaki aylık yüzde 2,04 ve yıllık yüzde 32,95'lik oranlara kıyasla, yıllık enflasyondaki bu yükseliş Mayıs 2024'ten beri ilk kez yaşandı.

BAKAN ŞİMŞEK NEDENİNİ AÇIKLADI

Şaşırtan veriler sonrası Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten ilk açıklama geldi. Sosyal medya platformu X hesabı üzerinden enflasyonun neden beklentilerin üstünde geldiğini açıklayan Şimşek, zirai don ve kuraklık kaynaklı gıda enflasyonunu işaret etti.

İşte Bakan Şimşek'in açıklaması:

"Eylülde yüksek gerçekleşen aylık enflasyonda gıda fiyatları belirleyici oldu. Zirai don ve kuraklık kaynaklı gıda enflasyonu uzun dönem eylül ayı ortalamasının 3 puan üzerinde gerçekleşti ve aylık enflasyona 1,1 puan katkı yaptı. Okulların başladığı eylül ayında eğitim grubu ve ilgili diğer kalemler aylık enflasyona yaklaşık 0,7 puan katkıda bulundu. Enflasyonun ana eğilimi dezenflasyonun süreceğine işaret ediyor. Dönemsel etkilerin azalması ve uyguladığımız arz yönlü politikalarla program önceliğimiz olan dezenflasyonun devamını sağlayacağız."

Kaynak: Haber Merkezi

Enflasyon Mehmet Şimşek TÜİK
