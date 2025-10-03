Bu Mesleği Yapanlar Dikkat! Bakan Yumaklı Resmen Duyurdu: 349 Milyon TL’lik Ödemeler Bugün Hesaplara Yatırılıyor

Beklenen ödeme açıklaması geldi! Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 349 milyon lira tutarındaki destekleme ödemesinin, bugün çiftçilerin hesaplarına yatırılacağını duyurdu.

Son Güncelleme:
Bu Mesleği Yapanlar Dikkat! Bakan Yumaklı Resmen Duyurdu: 349 Milyon TL’lik Ödemeler Bugün Hesaplara Yatırılıyor
Çiftçilerin merakla beklediği ödeme takvimi belli oldu. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından ödemelerle ilgili bilgi verdi. Beklenen tarih açıklandı.

BAKAN YUMAKLI DUYURDU: 439 MİLYON TL’LİK ÖDEMELER HESAPLARA YATIRILIYOR

Çiftçilere özel olarak verilen 349 milyon TL’lik destek ödemeleri ile ilgili bilgi veren Bakan Yumaklı, “349 milyon lira tarımsal destek ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun” açıklamasında bulundu.

Bakan Yumaklı, destek ödemeleriyle ilgili tarihi açıkladı

KİME NE KADAR ÖDEME YAPILACAK?

Paylaşımda yer alan bilgiye göre, ipek böceği yetiştiriciliği için 168 milyon 346 bin 470 lira, kırsal kalkınma yatırımları için 100 milyon 475 bin 606 lira, bireysel sulama sistemleri için 74 milyon 76 bin 612 lira, hububat, baklagil ve dane mısır için 3 milyon 501 bin 17 lira, yağlı tohumlu bitkiler için 1 milyon 161 bin 257 lira, sertifikalı fidan kullanım için 957 bin 280 lira, mazot ve gübre için ise 481 bin 758 lira destek verilecek.

Kaynak: AA

Destek Ödemeleri Tarım ve Orman Bakanlığı
