İŞKUR Gençlik Programı Başlıyor: Bakan Işıkhan Duyurdu! Haftada 3 Gün Çalış, 15 Bin TL Kazan! İşte Şartlar ve Detaylar

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, üniversite öğrencilerine yönelik İŞKUR Gençlik Programı için başvuruların başladığını duyurdu. Program kapsamında gençler hem mesleki deneyim kazanacak hem de haftada 3 gün çalışarak aylık 15 bin 162 TL gelir elde edebilecek. İşte detaylar...

Son Güncelleme:
İŞKUR Gençlik Programı Başlıyor: Bakan Işıkhan Duyurdu! Haftada 3 Gün Çalış, 15 Bin TL Kazan! İşte Şartlar ve Detaylar
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla üniversite öğrencilerine müjde verdi. Bakan Işıkhan, “Üniversite okuyan kıymetli gençlerimiz, sizlere güzel bir haberimiz var” diyerek İŞKUR Gençlik Programı başvurularının başladığını duyurdu.

HAFTADA 3 GÜN ÇALIŞMA, 15 BİN TL GELİR

İŞKUR Gençlik Programı Başlıyor: Bakan Işıkhan Duyurdu! Haftada 3 Gün Çalış, 15 Bin TL Kazan! İşte Şartlar ve Detaylar - Resim : 1
Gençler program kapsamında haftada 3 gün çalışarak aylık 15 bin 162 TL gelir desteği elde edebilecek.

Bakan Işıkhan açıklamasında, gençlerin derslerini aksatmadan hem çalışıp hem de kazanç sağlayabileceğini belirterek, "Program kapsamında haftada 3 güne kadar, ay içerisinde toplam 14 gün çalışarak aylık 15.162 TL gelir desteği elde edebileceksiniz. Kendi kampüsünüzde mesleki deneyim kazanırken aynı zamanda bütçenize katkı sağlayacaksınız" ifadelerini kullandı.

KONTENJAN 150 BİNE ÇIKARILDI

Gençlerin yoğun ilgisini dikkate aldıklarını belirten Bakan Işıkhan, kontenjan sayısının artırıldığını da duyurarak, “Taleplerinizi dinledik, kontenjanımızı 100 binden 150 bine çıkardık.” açıklamasında bulundu.

İŞKUR Gençlik Programı Başlıyor: Bakan Işıkhan Duyurdu! Haftada 3 Gün Çalış, 15 Bin TL Kazan! İşte Şartlar ve Detaylar - Resim : 2
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İŞKUR Gençlik Programı’na başvuruların başladığını duyurdu.

BAŞVURULAR BAŞLADI

İŞKUR Gençlik Programı’na başvuruların başladığını belirten Bakan Işıkhan, adayların detaylı bilgilere genclik.iskur.gov.tr adresinden veya üniversitelerinin ilgili birimlerinden ulaşabileceklerini söyledi.

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

İŞKUR Gençlik Programı'na başvurabilmek için devlet üniversitelerinde örgün eğitim gören ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora öğrencisi olmak gerekiyor. Açık öğretim ve uzaktan eğitim öğrencileri programa dahil edilmiyor.

Katılım şartları arasında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 18 yaşını doldurmuş olmak, son bir ay içinde sigortalı olarak çalışmamış olmak ve hane gelirinin belirli bir sınırı aşmaması gibi kriterler yer alıyor. Programa katılan öğrencilere günlük ödeme yapılırken, sigorta primleri İŞKUR tarafından karşılanıyor.

Seyyanen Zam, Refah Payı, En Düşük Emekli Maaşı... Memur ve Emeklinin Zam Hesabı Değişti! Ankara Kulislerinde KonuşuluyorSeyyanen Zam, Refah Payı, En Düşük Emekli Maaşı... Memur ve Emeklinin Zam Hesabı Değişti! Ankara Kulislerinde KonuşuluyorEkonomi
Kredi Kartı Borcu Olan Herkesi Etkileyecek! Artık Maaşların Yarısı KesilecekKredi Kartı Borcu Olan Herkesi Etkileyecek! Artık Maaşların Yarısı KesilecekEkonomi
Zara, Mango, Bershka, LC Waikiki... Ünlü Giyim Devi İflas EttiZara, Mango, Bershka, LC Waikiki... Ünlü Giyim Devi İflas EttiEkonomi

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
İŞKUR Vedat Işıkhan
Son Güncelleme:
Herkes Güvenle Sofrasına Getiriyordu: Almanya'nın Dev Et Üreticisi Resmen İflas Etti! Alacaklılar Kapıya Dayandı Almanya'nın Dev Et Üreticisi Resmen İflas Etti!
İrfan Can Kahveci Kahreden Haberi Hastanede Aldı! Hayatının En Büyük Şokunu Yaşadı Kahreden Haberi Hastanede Aldı!
Resmen Duyuruldu: Amazon 250 Bin Kişiyi İşe Alacak! Saatlik 1.000 TL Ödemeye Yapılacak Dev Şirket 250 Bin Kişiyi İşe Alacak!
Bir Dönemin Süper Lig Devinde Skandal! Ne Kulübün Elektriğini Ne De Suyunu Ödemişler: 3 Bin 600 TL Yemek Parasını Ödeyip İstifa Etti Skandal! 3 Bin 600 TL Yemek Parasını Ödeyip İstifa Etti
ÇOK OKUNANLAR
İzmir'deki Kooperatif Davasında 3 Tahliye: Tunç Soyer ve Şenol Aslanoğlu İçin Karar İzmir'deki Kooperatif Davasında 3 Tahliye
Eski Nilüfer Belediye Başkanı ve 14 Kişi Tutuklandı Eski Nilüfer Belediye Başkanı ve 14 Kişi Tutuklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Meloni’ye Şakası Dünya Basınında: Herkes Bu Espriyi Konuşuyor Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Meloni’ye Şakası Dünya Basınında: Herkes Bu Espriyi Konuşuyor
Kocaeli’de Aile Faciası: Baba Kızını Vurdu, Ardından İntihar Etti Kocaeli’de Aile Faciası: Baba Kızını Vurdu, Ardından İntihar Etti
Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne Yeni Dalga Operasyon: Gözaltılar Var Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne Yeni Dalga Operasyon