İŞKUR Gençlik Programı Başlıyor: Bakan Işıkhan Duyurdu! Haftada 3 Gün Çalış, 15 Bin TL Kazan! İşte Şartlar ve Detaylar

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla üniversite öğrencilerine müjde verdi. Bakan Işıkhan, “Üniversite okuyan kıymetli gençlerimiz, sizlere güzel bir haberimiz var” diyerek İŞKUR Gençlik Programı başvurularının başladığını duyurdu.

HAFTADA 3 GÜN ÇALIŞMA, 15 BİN TL GELİR

Gençler program kapsamında haftada 3 gün çalışarak aylık 15 bin 162 TL gelir desteği elde edebilecek.

Bakan Işıkhan açıklamasında, gençlerin derslerini aksatmadan hem çalışıp hem de kazanç sağlayabileceğini belirterek, "Program kapsamında haftada 3 güne kadar, ay içerisinde toplam 14 gün çalışarak aylık 15.162 TL gelir desteği elde edebileceksiniz. Kendi kampüsünüzde mesleki deneyim kazanırken aynı zamanda bütçenize katkı sağlayacaksınız" ifadelerini kullandı.

KONTENJAN 150 BİNE ÇIKARILDI

Gençlerin yoğun ilgisini dikkate aldıklarını belirten Bakan Işıkhan, kontenjan sayısının artırıldığını da duyurarak, “Taleplerinizi dinledik, kontenjanımızı 100 binden 150 bine çıkardık.” açıklamasında bulundu.

BAŞVURULAR BAŞLADI

İŞKUR Gençlik Programı’na başvuruların başladığını belirten Bakan Işıkhan, adayların detaylı bilgilere genclik.iskur.gov.tr adresinden veya üniversitelerinin ilgili birimlerinden ulaşabileceklerini söyledi.

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

İŞKUR Gençlik Programı'na başvurabilmek için devlet üniversitelerinde örgün eğitim gören ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora öğrencisi olmak gerekiyor. Açık öğretim ve uzaktan eğitim öğrencileri programa dahil edilmiyor.

Katılım şartları arasında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 18 yaşını doldurmuş olmak, son bir ay içinde sigortalı olarak çalışmamış olmak ve hane gelirinin belirli bir sınırı aşmaması gibi kriterler yer alıyor. Programa katılan öğrencilere günlük ödeme yapılırken, sigorta primleri İŞKUR tarafından karşılanıyor.

