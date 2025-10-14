Emekliler Hayat Pahalılığına İsyan Etti: '16-17 Bin Lirayla Nasıl Yaşayalım, Ölsem Daha İyi'

Manisa’da emekliler, hayat pahalılığı ve düşük maaşlar nedeniyle geçinemediklerini belirterek isyan etti. Temel ihtiyaçlarını dahi karşılayamaz hale geldiklerini söyleyen emekliler, "16-17 bin lira maaşla nasıl yaşayalım? Pazara gidemiyoruz, kömür alamıyoruz" dedi. Bir vatandaş da "Emekliyim, ölsem daha iyi" diyerek isyan etti.

Son yıllarda enflasyonun artışıyla beraber hayat pahalılığının da fahiş katlanmasıyla ekonomik kriz, başta emekliler ve asgari ücretliler olmak üzere çoğu vatandaşın alım gücünü eritti. Manisa’nın Soma ilçesinde emekliler; yetersiz maaşlar, yüksek kira ve gıda fiyatları nedeniyle geçinemediklerini belirterek yetkililere seslendi. “Bir kilo domates 50 lira, peynir 350 lira. 16-17 bin lira maaşla nasıl geçinelim” diyen emekliler, yaklaşan kış öncesinde kömür alamadıklarını, pazara çıkamaz hale geldiklerini söyledi.

'KIŞ GELİYOR KÖMÜR ALAMIYORUZ'

Soma Belediyesi’nden emekli bir yurttaş, geçim sıkıntısını “Şu an maaşım 16 bin 880 lira. Geçinemiyorum. Pazarda domates 50 lira, peynir 350 lira. Kiram 7-8 bin lira. Milletvekilleri gelsin bu maaşla bir ay geçinsin. Halk perişan, çöpten ekmek toplayan insanlar var. Kış geliyor, kömür alamıyoruz. Tonu 6 bin lira. 8-9 bin lirayla nasıl geçineceğiz?” diyerek anlattı.

ÇOCUĞUMU OKUTAMIYORUM'

Atatürk Caddesi’nde küçük bir tezgâhta satış yapan başka bir emekli ise 19 bin lira maaş aldığını, ancak bunun hiçbir şeye yetmediğini söyleyerek, “Bir çocuğumu okutamıyorum. Ne süt alabiliyoruz ne yumurta. Dolaplarımız boş" dedi.

'EK İŞ YAPIYORUZ, ET ALAMIYORUZ'

Bir başka emekli ise faturaların maaşı bitirdiğini vurgulayarak “18 bin lira maaş alıyorum. Ev kira, su, elektrik 10 bin lira. Kalan 7-8 bin lirayla nasıl geçineyim? Bir koli yumurta 200 lira, et bin lira, tavuk 400 lira" diye isyan etti. Başka bir emekli ise “Ek iş yapmadan geçinemiyoruz. Et alamıyoruz, Kurban’dan Kurban’a kuzu kesiyoruz. Pazara çıkmıyorum çünkü alacak gücüm yok” dedi.

'ADALET OLMADAN EKONOMİ DÜZELMEZ'

Köyde yaşayan bir başka emekli de sistemdeki adaletsizliği vurgulayarak, “25 yıl prim ödedim ama bankaya yatırsam bunun iki katı maaş alırdım. Önce adalet. Adalet olmadan ekonomi de düzelmez" diye konuştu.

'PARA YOKSA TEDAVİ DE YOK'

Sağlık harcamalarının da yük haline geldiğini söyleyen KOAH hastası bir emekli, “Sağlık ücretsiz deniyor ama ilaç alırken para ödüyorum, maaşımdan da kesiliyor. Muadil ilaçlar aynı etkiyi yapmıyor. Paran yoksa tedavi de yok” ifadelerini kullandı.

'EMEKLİYİM, ÖLSEM DAHA İYİ'

Bir başka emekli ise yaşadığı çaresizliği “Emekliyim, ölsem daha iyi. Elektrik, su 2 bin lira, maaş 16 bin lira. Ev kiraysa bittin. Pazara gidemiyoruz, et Kurban’dan Kurban’a. Kömür 8 bin lira. Mazot 3 bin, gübre bin 300 lira. Çiftçilik de bitti. Her şey bitti" sözleriyle anlattı.

