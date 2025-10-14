Ev Almak İsteyenler Dikkat: Konut Kredisinde Faizler Değişti! 1 Milyon TL Kredinin Geri Ödemesi Dudak Uçuklattı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM) verilerine göre, 2025 yılı gayrimenkul piyasası açısından oldukça hareketli başladı. Konut, arsa, tarla, iş yeri ve ticari taşınmaz satışları yıl boyunca artış gösterdi. Yılın ilk 9 ayında, 2024’ün aynı dönemine kıyasla satışlarda ciddi bir yükseliş yaşandı. Ocak, şubat, nisan, mayıs, haziran, temmuz, ağustos ve eylül aylarında satışlar artarken, yalnızca mart ayında düşüş kaydedildi.

KONUT KREDİLERİNDE FAİZLER YÜKSELDİ

Ev almak isteyenlerin en çok merak ettiği konu ise kredi faiz oranları. Bankadan bankaya değişiklik gösteren oranlar, 2025’in son çeyreğinde yeniden güncellendi. 120 ay vadeli 1 milyon TL’lik konut kredisi çeken bir tüketici, faiz oranına göre oldukça farklı ödeme tutarlarıyla karşılaşıyor. Ortalama faiz oranlarının yüzde 2,69 ila yüzde 3,10 arasında seyrettiği görülüyor.

1 MİLYON TL KONUT KREDİSİNİN GERİ ÖDEMESİ

Güncel oranlara göre, yüzde 2,69 faiz oranıyla aylık taksit yaklaşık 33.000 TL, toplam geri ödeme ise 3 milyon 960 bin TL civarında oluyor. Yüzde 3,00 faiz oranıyla aylık taksit 36.500 TL’yi, toplam geri ödeme ise 4 milyon 380 bin TL’yi buluyor. Uzmanlar, faiz oranlarının yüksek seyretmesine rağmen yatırım amaçlı alımların ve arsa taleplerinin sürdüğünü belirtiyor. İşte 1 milyon lira konut kredisi için 120 ay vadeyle geçerli faiz oranları ve toplam geri ödeme miktarları...

VAKIF KATILIM – KONUT FİNANSMANI

Kar Payı Oranı: yüzde 2,69

Aylık Taksit: 28.060,70 TL

Toplam Ödeme: 3.389.284 TL

ALBARAKA TÜRK – KONUT FİNANSMANI

Kar Payı Oranı: yüzde 2,75

Aylık Taksit: 28.603,04 TL

Toplam Ödeme: 3.447.624 TL

İŞ BANKASI – EV KREDİSİ

Faiz Oranı: yüzde 2,79

Aylık Taksit: 28.966,07 TL

Toplam Ödeme: 3.507.628 TL

GARANTİ BBVA – KONUT KREDİSİ

Faiz Oranı: yüzde 2,79

Aylık Taksit: 28.966,07 TL

Toplam Ödeme: 3.507.378 TL

YAPI KREDİ – KONUT KREDİSİ

Faiz Oranı: yüzde 2,79

Aylık Taksit: 28.966,07 TL

Toplam Ödeme: 3.499.502 TL

KUVEYT TÜRK – KONUT FİNANSMANI

Kar Payı Oranı: yüzde 2,81

Aylık Taksit: 29.148,01 TL

Toplam Ödeme: 3.522.346 TL

TÜRKİYE FİNANS – KONUT FİNANSMANI

Kar Payı Oranı: yüzde 3,34

Aylık Taksit: 34.060,75 TL

Toplam Ödeme: 4.105.990 TL

ING – KONUT KREDİSİ

Faiz Oranı: yüzde 3,54

Aylık Taksit: 35.953,04 TL

Toplam Ödeme: 4.336.148 TL

QNB FİNANSBANK – STANDART MORTGAGE

Faiz Oranı: yüzde 2,69

Aylık Taksit: 28.060,70 TL

Toplam Ödeme: 3.386.074 TL

HALKBANK – HESAPLI EVİM KONUT KREDİSİ

Faiz Oranı: yüzde 2,70

Aylık Taksit: 28.150,90 TL

Toplam Ödeme: 3.404.683 TL

ZİRAAT KATILIM – KONUT FİNANSMANI

Kar Payı Oranı: yüzde 2,79

Aylık Taksit: 28.966,07 TL

Toplam Ödeme: 3.489.128 TL

TEB (TÜRK EKONOMİ BANKASI) – KONUT KREDİSİ

Faiz Oranı: yüzde 2,85

Aylık Taksit: 29.512,73 TL

Toplam Ödeme: 3.566.904 TL

ALTERNATİF BANK – KONUT KREDİSİ

Faiz Oranı: yüzde 2,89

Aylık Taksit: 29.878,54 TL

Toplam Ödeme: 3.598.724 TL

ZİRAAT BANKASI – KONUT KREDİSİ

Faiz Oranı: yüzde 3,19

Aylık Taksit: 32.654,09 TL

Toplam Ödeme: 3.937.190 TL

ŞEKERBANK – KONUT KREDİSİ

Faiz Oranı: yüzde 3,58

Aylık Taksit: 36.333,58 TL

Toplam Ödeme: 4.378.729 TL

DENİZBANK – MORTGAGE KREDİSİ

Faiz Oranı: yüzde 3,81

Aylık Taksit: 38.533,65 TL

Toplam Ödeme: 4.642.738 TL

ICBC BANK TURKEY – YENİ EVİM KREDİSİ

Faiz Oranı: yüzde 4,17

Aylık Taksit: 42.012,07 TL

Toplam Ödeme: 5.060.232 TL

ANADOLUBANK – KONUT KREDİSİ

Faiz Oranı: yüzde 4,29

Aylık Taksit: 43.179,35 TL

Toplam Ödeme: 5.199.842 TL

Kaynak: Haber Merkezi