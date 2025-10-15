Minguzzi Davasında Flaş Gelişme: Sanık Avukatı Davadan Çekildi

Mattia Ahmet Minguzzi davasında flaş bir gelişme yaşandı. Sanıklardan A.Ö.'nün avukatı, sanık müdafiliğinden çekildi.

Türkiye’nin gündemine oturan Mattia Ahmet Minguzzi davasıyla ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Sanık avukatlarından birinin davadan çekildiği bildirildi.

Son duruma sırasında tepki çeken sanık A.Ö.’nün avukatı çekilme dilekçesinde "yanlış yorumlara yol açan olgular nedeniyle gördüğüm lüzum üzerine müdafiliğinden çekiliyorum" ifadelerine yer verdi.

NE OLMUŞTU?

Mattia Ahmet Minguzzi, 24 Ocak 2025’te Kadıköy’deki semt pazarında bıçaklı saldırıya uğramış ve günler süren yaşam savaşını kaybetmişti.

İtalyan şef Andrea Minguzzi ile çellist Yasemin Akıncılar’ın oğlu olan Mattia’nın ölümüne neden oldukları iddia edilen 18 yaşından küçük sanıklar B.B. ve U.B., "çocuğa karşı kasten öldürme" suçlamasıyla 24’er yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanıyor.

Kaynak: Haber Merkezi

ÇOK OKUNANLAR
