Rojin Kabaiş'e Ne Oldu? Soruşturma KKTC'ye Uzandı

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrencisi Rojin Kabaiş, 27 Eylül 2024'te kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni Van Gölü'nde bulundu. Adli Tıp Kurumu (ATK) Rojin'in 'suda boğularak' öldüğünü raporlasa da cinayet şüpheleri her zaman taze kaldı. Sürdürülen soruşturma kapsamında İstanbul Adli Tıp Kurumu Biyolojik İhtisas Dairesi Merkezi tarafından hazırlanan rapor, 10 Ekim’de dosyaya girdi ve soruşturmanın seyrini tamamen değiştirdi. Raporda, Rojin’in göğüs ve vajina iç bölgesinde iki erkeğe ait DNA örneklerinin bulunduğu belirtildi. Van Barosu, Van ve Diyarbakır’daki Adli Tıp kurumlarında daha önce hazırlanan raporun eksik, hatalı ve yanlış olduğu gerekçesiyle suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.

Rojin'i arama çalışmalarında Van Gölü kıyısında bulunanlar...

SORUŞTURMA KKTC'YE UZANDI

Gelinen noktada ise Rojin'in ölümüne ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Hürriyet'in haberine göre, Rojin’in not defterini inceleyen savcılık orada bir isim ve bazı şifreler buldu. Bu şifreler kullanılarak Rojin’in e-posta hesabına girildi. E-posta hesabında da ‘flört’ düzeyinde arkadaşlığının olduğu bir isme ulaşıldı. Bu isim not defterindeki isim ile aynı olduğu görüldü. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyet’inde öğrenci olduğu belirlenen bu isme ulaşıldı ve ifadesi alındı. Bu kişi ifadesinde Rojin ile arkadaş olduklarını, ‘flört’ düzeyinde konuşmalarının olduğunu ancak ‘sevgili’ olmadıklarını anlattı. Rojin’in ölümüyle ilgili de herhangi bir bilgisi olmadığını söyledi. Bu kişinin de DNA örnekleri alındı, fakat mukayese sonuçları henüz çıkmadı.

Rojin ve adalet mücadelesini sürdüren babası Nizamettin Kabaiş...

ROJİN'İN TELEFONU PORTEKİZ'E GÖNDERİLECEK

Soruşturmada henüz çözülemeyen önemli konulardan biri de Rojin’in cep telefonu. Telefon göl kıyısında bulunmuştu. Rojin, Diyarbakır’dan Van’a 24 Eylül 2024 tarihinde gelmiş ve 27 Eylül’de de ortadan kaybolmuştu. Rojin’in Van’da geçirdiği üç gün boyunca neler yaptığı, kimlerle konuştuğunun belirlenmesi için telefondaki kayıtlar önemli görülüyor. Ayrıca telefona bıraktığı bir mesaj veya video kaydı varsa bunun da olayın aydınlatılması için önemli olacağı değerlendiriliyor. Telefon, şifresinin kırılması için Portekiz’e gönderilecek.

ROJİN, GOOGLE'DA EN SON NE ARADI?

Rojin’in e-posta hesabının detaylı incelemesinde 27 Eylül (2024) Cuma günü Google’da “Ölen birinin bankadaki parası nasıl alınır?”, “Cennet ile ilgili ayetler nelerdir?”, “Cennet nasıl bir yerdir?”, “Otopsi nedir?”, “Mutlu olduğun yerde ol”, “Cesetler nerede yıkanır?” gibi aramalar yaptığı belirlendi. Rojin’in oda arkadaşı da kaybolduğu gün onunla mesajlaştıklarını, Rojin’in “Sahile gel, taş ve denizkabuğu toplarız” dediğini, kendisinin gitmediği, odasına geldiğinde Rojin’i göremediğini ve aradığını ancak ulaşamadığını söylemişti.

OTOPSİYİ YAPANLAR DA İNCELENDİ

Öte yandan Rojin'in göğüs ve vajinasında tespit edilen iki erkek DNA'sının kime ait olduğunu belirlemek için 50’den fazla kişinin DNA örneğini aldı. Bu kişiler arasında olay yeri incelemesini yapan kolluk görevlileri, cesedi taşıyan görevliler ve otopsiyi yapan Adli Tıp uzmanları var. Ancak bu iki DNA henüz hiçbiriyle eşleşmedi. 42 kişinin de ifadesi alındı.

