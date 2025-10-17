Kırmızı Bültenle Aranıyorlardı! 15 Kişi Yakalanıp Türkiye'ye Getirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kırmızı bültenle aranan 13 suçlu ile ulusal seviyede aranan 2 suçlunun yurt dışında yakalandığını açıkladı. Bakan Yerlikaya, çeşitli suçlardan aranan bu şahısların Türkiye'ye getirildiğini de bildirdi.

Kırmızı Bültenle Aranıyorlardı! 15 Kişi Yakalanıp Türkiye'ye Getirildi
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal hesabından yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığı, Adalet Bakanlığı görevlileri, KOM, İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlıkları ile Asayiş, TEM ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları'nın koordineli çalışmaları sonucu yurt dışına kaçan şahıslara yönelik çalışma yapıldığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya, "kasten öldürme", "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", "nitelikli yağma", "cebir", "tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma", "taşıma, bulundurma" suçlarından kırmızı bültenle aranan organize suç örgütü üyesi H.K.Ş'nin Birleşik Arap Emirlikleri'nde yakalandığını belirtti.

IRAK, GÜRCİSTAN, ALMANYA...

"Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan ulusal seviyede aranan M.A ile B.B'nin Irak'ta yakalandığı belirten Yerlikaya, kırmızı bültenle aranırken yurt dışında yakalananlara ilişkin "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan aranan F.N. ve C.B, "tasarlayarak öldürme" suçundan aranan R.K, "yaralama" suçundan aranan S.A. Irakta" bilgisini paylaştı.

Yerlikaya, açıklamasının devamında da "'Başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlama' suçundan S.Ş, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan O.K, 'nitelikli cinsel saldırı ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından K.Y. ve 'cebir, tehdit ve hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, silahla yağma' suçlarından N.G. Gürcistan'da; 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan N.K. ile "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan aranan A.C. Almanya'da; 'kasten öldürme' suçundan S.A. Polonya'da; 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ihraç etme' suçundan M.L. Yunanistan'da yakalanarak Türkiye'ye iadeleri sağlandı" ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

