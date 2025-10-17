CHP Davası Öncesi Tepki Çeken Sahne! Uzak Şehir'de 'Mutlak Butlan' Sinyali

Kanal D'nin popüler dizisi Uzak Şehir'in 33. bölümünde evliliğin "mutlak butlan" kararıyla yok hükmünde sayıldığı sahnenin, CHP'ye karşı aynı hukuki terimle açılan davanın hemen öncesinde yayınlanması dikkatlerden kaçmadı. İzleyiciler, "Halkı alıştırmak için senaryoya eklendi" yorumuyla ayağa kalktı; binlerce paylaşım yağdı.

Uzak Şehir dizisi, pazartesi yayınlanan 33. bölümünde beklenmedik bir hukuki drama sahnesiyle gündeme oturdu. Bölümde, baş karakterler Cihan ve Alya arasındaki evlilik, "mutlak butlan" kararıyla geçersiz kılınırken, arka planda Boran'ın hayatta olduğu gerçeğinin ortaya çıkması aile içi gerilimi zirveye taşıdı. Sahne, "Sen Benden Gittin Gideli" türküsü eşliğinde duygusal bir fırtına yaratırken, kanalın resmi hesaplarında "Mutlak Butlan Şoku" başlığıyla paylaşılması tartışmaları alevlendirdi.

CHP Davası Öncesi Tepki Çeken Sahne! Uzak Şehir'de 'Mutlak Butlan' Sinyali - Resim : 1
'Mutlak butlan' sahnesi

'HALKI ALIŞTIRMAK İÇİN...'

CHP'nin 38. Olağanüstü Kurultayı'nın iptali için "mutlak butlan" talebiyle açılan dava, 24 Ekim'de sonuçlanacak. Sosyal medyada, dizinin bu hassas hukuki kavramı tam da dava öncesi işleyişi, "kamuoyunu önceden meşrulaştırmak" olarak yorumlandı. Binlerce izleyici, X platformunda #MutlakButlan ve #UzakŞehir etiketleriyle isyan bayrağını açtı. Kullanıcılar, "Halkı alıştırmak için diziye mutlak butlan sahnesi koymuşlar" ifadesini paylaşarak, senaryonun siyasi bir araç haline getirildiğini savundu.

