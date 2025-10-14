Uzak Şehir Dizisinin Akıbeti Belli Oldu! Boran Her Şeyi Değiştirdi

Uzak Şehir dizisinde ölü bilinen Boran Albora'nın hikayeye geri dönmesi izleyiciyi şoke etti. Karakterin birkaç bölüm sonra ayağa kalkacağı öğrenilirken, bu durumun Albora ailesinde büyük bir fırtına koparacağı söyleniyor.

Ekranların reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir, yeni sezonunda da en çok izlenen proje olmaya devam ediyor. Dizinin ikinci sezonu, ilk bölümden beri öldüğü sanılan Boran karakterinin yaşadığının ortaya çıkmasıyla şok etkisi yaratarak başladı.

Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre; Burç Kümbetlioğlu’nun canlandırdığı Boran'ın yeniden hikayeye dahil olmasıyla, Çorum’da devam eden filminin setinden gelerek eklenen sahnelerde oynayan oyuncu, geçen hafta itibarıyla ana kadroya dahil oldu.

BÜYÜK BİR ÇATIŞMA YAŞANACAK

Boran'ın birkaç bölüm daha hasta yatağında yatacağı ve sonrasında da ayağa kalkacağı belirtildi. Büyük bir çatışmanın yaşanacağı dizide Sadakat’in (Gonca Cilasun) de Vurgun’la (Tarhan Karagöz) yakınlaşabileceği söyleniyor.

UZAK ŞEHİR DİZİSİ KONUSU

Kanada'da yaşayan Alya Albora'nın, vefat eden eşi Boran'ın son dileğini yerine getirmek için oğlu Deniz ile birlikte Mardin'e, Albora ailesinin topraklarına gelmesi ve ardından eşinin kardeşi Cihan Albora ile evlenmesiyle yaşananları anlatıyor.

Kaynak: birsenaltuntas.com

