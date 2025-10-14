Ünlü Oyuncu Rabia Soytürk Galatasaray’ın Yıldızı Torreira ile Aşk mı Yaşıyor? Herkes Bu İddiayı Konuşuyor
TRT’nin fenomen dizisi Teşkilat’ın kadrosuna katılan, kısa süre önce evlilik teklifi alan ünlü oyuncu Rabia Soytürk’ün Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira ile aşk yaşadığı iddiası gündeme bomba gibi düştü. Ünlü sunucu Ece Erken, Rabia Soytürk’ün iddiaları yalanladığını söyledi.
Şahsiyet, Gülperi, Benim Adım Melek, Alparslan: Büyük Selçuklu, Duy Beni, Veda Mektubu, Kör Nokta gibi dizilerde canlandırdığı karakterlerle hafızalara kazınan son olarak TRT’nin fenomen dizisi Teşkilat ile ekranlara gelen ünlü oyuncu Rabia Soytürk kısa süre önce mimar sevgilisi Samet Vuruşan'dan evlilik teklifi almıştı.
EVLİLİK TEKLİFİ ALMIŞTI
O anları, çiftin yakın arkadaşı Sercan Yaşar paylaşmıştı. Yaşar, sosyal medya hesabından "O 'Evet' dedi" notuyla paylaşım yapmıştı. Rabia Soytürk, gazetecilerin ''Bu yıl bir düğün olur mu?” sorusuna ise “Kısmet” cevabını vermişti.
SÜRPRİZ AYRILIK KARARI
Kısa süre önce ünlü oyuncu Samet Vuruşan ile evlilik hazırlıkları yaparken sürpriz bir şekilde ayrılık kararı almıştı.
İkili sosyal medyada birbirlerini takip etmeyi bırakırken, çiftin ayrılığı magazin kulislerine bomba gibi düşmüştü. Ayrılığın nedeni henüz netlik kazanmazken, ünlü oyuncunun ismi başka bir aşk iddiasında yer aldı.
GALATASARAYLI OYUNCU İLE AŞK İDDİASI
Ünlü oyuncunun bir dönem oyuncu Devrim Özkan ile oyuncu olan Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira ile aşk yaşadığı iddia edildi. Herkesin konuştuğu iddia sonrasında sunucu Ece Erken ise sosyal medyada bir paylaşım yaptı.
YALANLADI
Rabia Soytürk ile konuştuğunu belirten Erken, iddiaları sorduğunu ve oyuncunun yalanladığını söyledi.
Kaynak: Haber Merkezi