Keira Knightley'den 'Boykot' Tepkilerine Yanıt: 'Haberim Yoktu'

İngiliz oyuncu Keira Knightley, Harry Potter serisinin sesli kitap kadrosuna katılması sonrası gelen tepkilere yanıt verdi. Knightley, yazar JK Rowling'in boykot edildiğini bilmediğini söyleyerek özür diledi.

"Karayip Korsanları", "Aşk ve Gurur" ve "Anna Karenina" filmleriyle tanınan Oscar adayı İngiliz oyuncu Keira Knightley, kült roman Harry Potter serisinin yeni sesli kitap kadrosuna katılması sonrasında tepkilerin odağı oldu.

Yeni filmi için röportaj veren ünlü oyuncu, Harry Potter serisinin yazarı JK Rowling'in ayrımcı söylemleri ve Filistin eylemcilerine teki göstermesi nedeniyle boykot edildiğinden hiçbir şekilde haberinin olmadığını söyledi.

'HEPİMİZİN FARKLI DÜŞÜNCELERİ VAR'

Keira Knightley, bunu bilmemesi nedeniyle üzgün olduğunu belirterek "Çok özür dilerim. Hep birlikte yaşamanın yolunu bulmamızın gerektiği bir dönemde yaşadığımızı düşünüyorum, öyle değil mi? Hepimizin çok farklı düşünceleri var. Umarım hepimiz saygı görürüz" dedi.

