Ünlü Oyuncu Aras Bulut İynemli’nin Lüks Teknesinin Fiyatı Dudak Uçuklattı! En Özel Konuğunu Ağırladı

Ekranlarda son olarak Deha dizisi ile gelen ünlü oyuncu Aras Bulut İynemli, milyonluk teknesinde en yakın arkadaşı oyuncu Engin Öztürk oldu. İki dost, Göcek’te denizin ortasında eğlenceli anlar yaşadı.

Son Güncelleme:
Ünlü Oyuncu Aras Bulut İynemli’nin Lüks Teknesinin Fiyatı Dudak Uçuklattı! En Özel Konuğunu Ağırladı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisindeki ‘Mete’ karakteri ile hafızalara kazınan, ardından fenomen dizi Çukur ile unutulmaz sahnelere imza atan ünlü oyuncu Aras Bulut İynemli’nin lüks teknesi görenleri mest etti.

Ünlü oyuncunun piyasa değeri 15 milyon TL olduğu iddia edilen teknesindeki son konuğu en yakın oyuncu arkadaşı Engin Öztürk oldu.

Ünlü Oyuncu Aras Bulut İynemli’nin Lüks Teknesinin Fiyatı Dudak Uçuklattı! En Özel Konuğunu Ağırladı - Resim : 1
Yıllara meydan okuyan sıkı dostluk

KANUNU'NİN OĞULLARINA HAYAT VERDİLER

İki oyuncu çok sayıda ismin kadrosunda yer aldığı Muhteşem Yüzyıl dizisinde Kanuni Sultan Süleyman’ın oğulları Selim ve Beyazıt’ı canlandırmıştı.

Ünlü Oyuncu Aras Bulut İynemli’nin Lüks Teknesinin Fiyatı Dudak Uçuklattı! En Özel Konuğunu Ağırladı - Resim : 2
Muhteşem Yüzyıl dizisinde Kanuni Sultan Süleyman’ın oğulları Selim ve Beyazıt’ı canlandırmışlardı

BOĞAZDA KEYİFLİ BİR GÜN

O günden bu yana dostlukları aralıksız devam eden ünlü oyuncuların lüks teknedeki boğaz eğlencesi kameralara yansıdı.

Ünlü Oyuncu Aras Bulut İynemli’nin Lüks Teknesinin Fiyatı Dudak Uçuklattı! En Özel Konuğunu Ağırladı - Resim : 3
Piyasa değeri 15 milyon TL iddiası

Kelebek'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre, ünlü oyuncu Aras Bulut İynemli’nin 17 metrelik Sirena 58 model lüks teknesinin piyasa değeri 15 milyon TL.

Teknesinde ilk olarak ailesini ağırlayan oyuncu şimdi de Engin Öztürk’ü konuk etti. Cuma akşamüstü Göcek’e giden oyuncu, hafta sonunu denizde geçirdi.

Ünlü Oyuncu Aras Bulut İynemli’nin Lüks Teknesinin Fiyatı Dudak Uçuklattı! En Özel Konuğunu Ağırladı - Resim : 4

Aras Bulut İynemli son olarak ekranlara Deha dizisi ile gelmişti. İynemli’nin başrolünde olduğu dizi kısa süre sonra final olmuştu.

Apar Topar Ameliyata Alınmıştı! Aras Bulut İynemli’den İlk Paylaşım GeldiApar Topar Ameliyata Alınmıştı! Aras Bulut İynemli’den İlk Paylaşım GeldiMagazin

Show TV'nin Sevilen Dizisi Deha'nın Setinde Feci Kaza: Aras Bulut İynemli Apar Topar Ameliyata AlındıShow TV'nin Sevilen Dizisi Deha'nın Setinde Feci Kaza: Aras Bulut İynemli Apar Topar Ameliyata AlındıYaşam

Kaynak: Kelebek

Etiketler
Aras Bulut İynemli Tekne
Son Güncelleme:
Demet Özdemir Engin Akyürek’i Unutmadı! Sürpriz Duygusal Mesaj Hayranlarını Mest Etti Sürpriz Paylaşım! Hayranları Mest Oldu
Yeğenleri Vasiyetine Karşı Çıkmıştı... Mahkemeden 'Huysuz Virjin' Kararı Mahkemeden 'Huysuz Virjin' Kararı
Sergen Yalçın’ın Lüks Aracında Yakalanmıştı! Özge Ertoz’dan Bomba Paylaşım Lüks Araçta Beraber Yakalanmışlardı! Bomba Paylaşım Geldi
Galatasaray ve Fenerbahçe Peşindeydi! Sergen Yalçın 20 Milyon Euroluk Yıldıza İmzayı Attırıyor: Hayırlı Uğurlu Olsun Beşiktaş Turnayı Gözünden Vurdu! Hayırlı Olsun
ÇOK OKUNANLAR
Akit TV'de Tepki Çeken Diyalog! Sunucu Sordu, AKP'li Vekil Yanıtladı, Ortalık Karıştı Sunucu Sordu, AKP'li Vekil Yanıtladı, Ortalık Karıştı
Seyyanen Zam, Refah Payı, En Düşük Emekli Maaşı... Memur ve Emeklinin Zam Hesabı Değişti! Ankara Kulislerinde Konuşuluyor Seyyanen Zam, Refah Payı, En Düşük Emekli Maaşı... Memur ve Emeklinin Zam Hesabı Değişti
Altın Uçtu! Rekor Üstüne Rekor Geliyor: Kapalıçarşı'da Gram 5700 Liraya Dayandı Gram Altın Uçtu! Rekor Üstüne Rekor Geliyor
Hamas ve İsrail Arasında Rehine Takası Başladı Hamas ve İsrail Arasında Rehine Takası Başladı
Mısır Açıkladı, İsrail Yalanladı: Netanyahu Zirveye Katılmayacak Netanyahu Zirveye Katılmayacak