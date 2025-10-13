Ünlü Oyuncu Aras Bulut İynemli’nin Lüks Teknesinin Fiyatı Dudak Uçuklattı! En Özel Konuğunu Ağırladı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisindeki ‘Mete’ karakteri ile hafızalara kazınan, ardından fenomen dizi Çukur ile unutulmaz sahnelere imza atan ünlü oyuncu Aras Bulut İynemli’nin lüks teknesi görenleri mest etti.

Ünlü oyuncunun piyasa değeri 15 milyon TL olduğu iddia edilen teknesindeki son konuğu en yakın oyuncu arkadaşı Engin Öztürk oldu.

Yıllara meydan okuyan sıkı dostluk

KANUNU'NİN OĞULLARINA HAYAT VERDİLER

İki oyuncu çok sayıda ismin kadrosunda yer aldığı Muhteşem Yüzyıl dizisinde Kanuni Sultan Süleyman’ın oğulları Selim ve Beyazıt’ı canlandırmıştı.

BOĞAZDA KEYİFLİ BİR GÜN

O günden bu yana dostlukları aralıksız devam eden ünlü oyuncuların lüks teknedeki boğaz eğlencesi kameralara yansıdı.

Piyasa değeri 15 milyon TL iddiası

Kelebek'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre, ünlü oyuncu Aras Bulut İynemli’nin 17 metrelik Sirena 58 model lüks teknesinin piyasa değeri 15 milyon TL.

Teknesinde ilk olarak ailesini ağırlayan oyuncu şimdi de Engin Öztürk’ü konuk etti. Cuma akşamüstü Göcek’e giden oyuncu, hafta sonunu denizde geçirdi.

Aras Bulut İynemli son olarak ekranlara Deha dizisi ile gelmişti. İynemli’nin başrolünde olduğu dizi kısa süre sonra final olmuştu.

Kaynak: Kelebek