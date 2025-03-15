Show TV'nin Sevilen Dizisi Deha'nın Setinde Feci Kaza: Aras Bulut İynemli Apar Topar Ameliyata Alındı

Show TV'de pazar akşamlarının ilgiyle takip edilen dizisi Deha, her bölümüyle sosyal medyada geniş yankı uyandırmaya devam ediyor. Son olarak sevilen dizi, sette yaşanan talihsiz bir kaza ile gündeme geldi. Başrol oyuncusu Aras Bulut İynemli apar topar ameliyata alındı.