Show TV'nin Sevilen Dizisi Deha'nın Setinde Feci Kaza: Aras Bulut İynemli Apar Topar Ameliyata Alındı
Show TV'nin sevilen dizisi Deha'nın setinde korkutan kaza meydana geldi. Başrol oyuncusu Aras Bulut İynemli apar topar ameliyata alındı.
Kaynak: Birsen Altuntaş
Show TV'de pazar akşamlarının ilgiyle takip edilen dizisi Deha, her bölümüyle sosyal medyada geniş yankı uyandırmaya devam ediyor. Son olarak sevilen dizi, sette yaşanan talihsiz bir kaza ile gündeme geldi. Başrol oyuncusu Aras Bulut İynemli apar topar ameliyata alındı.
APAR TOPAR AMELİYATA ALINDI
Aras Bulut İynemli, Uğur Polat, Taner Ölmez ve Melis Sezen’in başrollerini paylaştığı dizinin setinde talihsiz bir olay yaşandı. Birsen Altuntaş’ın haberine göre, aksiyon sahnelerinden birinin çekimi sırasında Aras Bulut İynemli’nin ayağı burkuldu ve apar topar hastaneye kaldırıldı. Yapılan kontrollerde İynemli'nin bileğinde kırık tespit edildi.
ARAS BULUT İYNEMLİ'NİN SAĞLIK DURUMU NASIL?
Ünlü oyuncunun ameliyatı, Prof. Dr. Mustafa Karahan tarafından başarıyla gerçekleştirildi. Operasyonun ardından İynemli, evinde istirahate çekildi. Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen oyuncu, tedavi sürecinin tamamlanmasının ardından Deha dizisinin setine geri dönmeyi planlıyor. Oyuncunun yokluğunda çekimlerin nasıl devam edeceği ise merak konusu oldu.