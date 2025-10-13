Demet Özdemir Engin Akyürek’i Unutmadı! Sürpriz Duygusal Mesaj Hayranlarını Mest Etti

Ünlü oyuncu Demet Özdemir, "Adım Farah" dizisindeki eski partneri Engin Akyürek’in doğum gününü unutmadı. Sosyal medya hesabından yaptığı samimi paylaşım kısa sürede binlerce beğeni aldı.

Şu sıralar Kanal D’nin sevilen dizisi “Eşref Rüya”da Çağatay Ulusoy ile başrolleri paylaşan Demet Özdemir, eski rol arkadaşı Engin Akyürek için anlamlı bir doğum günü paylaşımı yaptı. Ünlü oyuncu, Instagram hikaye bölümünde birlikte çekildikleri bir kareyi paylaşarak, fotoğrafa, "İyi ki doğdun, iyi ki varsın… Müthiş bir yol arkadaşısın." notunu düştü.

ADIM FARAH DİZİSİNDEKİ UYUMLARI HALA KONUŞULUYOR

Demet Özdemir ve Engin Akyürek, 2023 yılında yayınlanan “Adım Farah” dizisinde birlikte rol almıştı. Özdemir’in “Farah”, Akyürek’in ise “Tahir” karakterine hayat verdiği dizideki güçlü performansları ve uyumları, izleyiciler tarafından büyük beğeni toplamıştı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Demet Özdemir’in duygusal mesajı kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, pek çok takipçi iki oyuncunun dostluğuna dair olumlu yorumlarda bulundu. Hayranlar, “İkisini yeniden aynı projede görmek isteriz” şeklinde paylaşımlarla yorum yağmuruna tuttu.

