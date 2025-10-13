Yeğenleri Vasiyetine Karşı Çıkmıştı... Mahkemeden 'Huysuz Virjin' Kararı

"Huysuz Virjin" adıyla tanınan Seyfi Dursunoğlu, mirasının Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne kalmasını vasiyet etmiş ancak iki yeğeni mirasta hak sahipleri olduklarını iddia ederek vasiyetin iptali için dava açmıştı. Mahkemenin iptal davasını reddetmesiyle Dursunoğlu'nun vasiyeti gerçekleşti.

Huysuz Virjin adıyla tanınan sanatçı Seyfi Dursunoğlu'nun ölümü sonrasında vasiyeti uzun süre gündemde yer aldı. 15 milyon TL'yi bulan değerdeki evinin ve bankadaki tüm varlığının Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bırakılmasını vasiyet eden Dursunoğlu'nun yeğenleri Cemal Erhan Saydam ile Evren Saydam, mirasta hak sahibi olduklarını iddia ederek vasiyetin iptali için dava açtı.

İstanbul Anadolu 14. Asliye Hukuk Mahkemesi, iki yeğenin açtığı vasiyetin iptali davasını reddetti. Böylelikle mirasın hak sahibi, Dursunoğlu'nun vasiyet ettiği üzere Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği oldu.

VASİYETİ GERÇEKLEŞTİ

Gazeteci Müge Dağıstanlı'nın paylaşımına göre; mahkeme kararı sonrası vasiyet gerçekleşti. Dağıstanlı, "Tüm maddi birikiminin Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bıraktığı mahkemede gerçekleşti" ifadesini kullandı.

Ünlü televizyoncu Armağan Çağlayan da bu haberi "Yattığınız yer incitmesin Seyfi Bey… Huzurla uyuyun…" notuyla paylaştı.

