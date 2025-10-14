Ünlü Oyuncu Sermiyan Midyat Açtığı Davayı 5 Yıl Sonra Kazandı! 118 Bin 717 Lira 50 Kuruşluk Tazminat Alacak

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Hep Yek 5: Bizim Şeyimiz mi Altan, Elif Ana, Eyvah Tatil, Şeflerin Şefi, Ay Lav Yu Tuu, Bir Baba Hindu gibi projelerle hafızalara kazınan ünlü oyuncu ve yönetmen Sermiyan Midyat’ın Cellabi filmi için açtığı davada karar çıktı.

Ay Lav Yu Tuu filmi ile hafızalara kazındı

Ünlü oyuncu başrolünde yer alması planlanan, Mersin’de çekileceği duyurulan "Cellabi" adlı film projesi için Blackwell Productions adlı yapım şirketiyle anlaşma yapmış, ancak film çekilmediği için İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’ne başvurarak dava açmıştı.

FİLM ÇEKİLMEDİ

Mahkemeye sunulan dava dilekçesinde; yapım şirketinin filmde rol vereceği vaadiyle Mersin’deki yerel halktan para topladığı, proje iptal edilince ise bu kişilerin Midyat’a mesaj gönderdiği belirtildi.

Sözleşmede öngörülen süre içinde çekimlere başlanmaması üzerine Sermiyan Midyat, noter aracılığıyla yapım şirketine ihtarname göndermiş; ancak gelen cevabın olumsuz olduğu ifade edilmişti.

Ünlü oyuncu Sermiyan Midyat

BEŞ YIL SÜREN DAVA SONUÇLANDI

Yaklaşık beş yıldır devam eden dava geçtiğimiz günlerde karara bağlandı. İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen duruşmaya Sermiyan Midyat’ın avukatı Baver Tulpar Karakuş ile Blackwell Productions Yapım AŞ’nin avukatı Yusuf Ergün katıldı. Midyat’ın avukatı davanın kabulünü talep ederken, savunma tarafı davanın reddini istedi.

Açtığı davayı 5 yıl sonra kazandı

MAHKEME MİDYAT’I HAKLI BULDU

Mahkeme, Sermiyan Midyat’ı haklı bularak, yapım şirketinin 118 bin 717 lira 50 kuruşluk maddi tazminat ile 200 bin lira cezai şart bedelini, 5 yıllık yasal faiziyle birlikte Midyat’a ödemesine hükmetti.

SERMİYAN MİDYAT KİMDİR?

Sermiyan Midyat 2 Aralık 1974'te Ankara'da doğdu. Mardin Midyat'ta 1956-1960 yılları arasında belediye başkanlığı görevini yerine getirmiş Zekiye Midyat'ın torunu olan Midyat, 1998 yılında sınavla girdiği Nöbetçi Tiyatro'da (Ortaoyuncular) Ferhan Şensoy, Derya Baykal, Rasim Öztekin ve Tuncel Kurtiz'den tiyatro eğitimi aldı.

1993 yılından 1996 yılına kadar Kadıköy Halk Eğitim Merkezi'nde akademik tiyatro eğitimi gördü. 1994 yılında girdiği İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Bölümünde üç yıl okuduktan sonra, ayrılarak İşletme Fakültesine geçiş yaptı.

Kadıköy Halk Eğitim Merkezi'nde oyuncu ve yönetmen yardımcısı olarak görev yaptı. Daha sonra, Haluk Bilginer ve Zuhal Olcay gibi ustalarla çalıştı.

2 ayrı oyunda Oyun Atölyesi'nde oyuncu olarak yer aldı. Birçok dizi ve filmde görev alan Midyat, Emret Komutanım dizisinde Arıza Hamza rolüyle dikkatleri üzerine çekti.

2007 yılında kurduğu Oyunbozan adlı tiyatronun ilk oyunu 9 Ay Son Gün'ü yazıp yönetti. Ayrıca Mustafa Ceceli'nin seslendirdiği Limon Çiçekleri ve Özcan Deniz'in seslendirdiği Kalp Yarası şarkılarının sözleri Sermiyan Midyat'a aittir.

