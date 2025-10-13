İbrahim Tatlıses’ten Neşet Ertaş’a Büyük Vefa! Vefatının 13. Yılında Mezarını Ziyaret Etti

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, Türk Halk Müziği'nin usta ismi Neşet Ertaş'ın vefatının 13. yılı dolayısıyla Kırşehir'de düzenlenen 'Neşet Ertaş'a Vefa' programına katıldı.

Ertaş'ın Bağbaşı Mezarlığı'nda bulunan kabrini ziyaret eden Tatlıses, mezar başında dua etti.

TATLISES’TEN BÜYÜK VEFA

Neşet Ertaş'a duyduğu saygıyı dile getiren Tatlıses “Neşet ustayla bir kez programa çıkmıştık. Bir de İzmir Havalimanı'nda karşılaşmıştık. Onun çok ekmeğini yedik, büyük bir sanatçıyı kaybettik, Allah rahmet eylesin. Öldükten sonra kıymeti biliniyor” diyerek usta ismi andı.

Tatlıses’in ardından bazı vatandaşlar da Neşet Ertaş’ın kabrini ziyaret etti.

NEŞET ERTAŞ KİMDİR?

Türk halk ozanı olan Neşet Ertaş, 1938 yılında Kırşehir’e bağlı Çiçekdağı’nın Kırtıllar köyünde doğmuştur. Usta sanatçı, “Bozkırın Tezenesi” olarak tanınmıştır. Abdallık geleneğinin son büyük temsilcisidir.

Neşet Ertaş, henüz 12 yaşındayken annesi Döne Ertaş vefat etmiştir. Bir süre babası ve kardeşleri ile birlikte göçebe bir hayat sürmüşlerdir. Daha sonra babası Muharrem Ertaş, Yozgat’ın Kırıksıko köyünden Arzu adında bir hanımla ikinci evliliğini yapmıştır.

İlkokula gittiği bu dönemlerde keman ve bağlama çalmayı öğrenmiştir. Babası Muharrem Ertaş ile yörenin düğünlerine katılıp sazı ile türküler söylemeye başlamıştır. “Babamla ben aynı ruhun insanlarıyız” diyen Ertaş, etkilendiği tek kişinin babası olduğunu ifade etmiştir.

Yaptığı plaklarla, özellikle Orta Anadolu türkülerini ve Bozlakları 1950’li yıllardan itibaren kayıt altına almıştır. Abdal tarzıyla çalma ve söyleme geleneğini üst boyutlara taşıyarak, söz ve müziği kendine ait değerli eserler üretmiştir. Usta sanatçı, türkülerinde Garip mahlasını kullanmıştır. 1970 yıllarında ise Türkiye’de çok popüler olmuş, o dönemin birçok sanatçısı tarafından türküleri yorumlanmıştır.

Türkü ve Bozlak söyleme üslubu ve bağlama çalma tekniği ile konservatuar ve üniversitelerde tez konusu olmuştur. Yaşamı boyunca yirmiye yakın kaset doldurmuş olan değerli sanatçı, TBMM (Türkiye Büyük Millet Meclisi) tarafından 2006 yılında üstün hizmet ödülü verilmiştir.

