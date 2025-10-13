ATV'nin Sevilen Dizisinin Setini Ayı Bastı! Oyuncular Neye Uğradığını Şaşırdı

ATV’nin yeni dizisi Gözleri Karadeniz setinde korku dolu anlar yaşandı. Çamlıhemşin’deki çekim alanına gece saatlerinde yiyecek arayan bir ayı girdi. Ekip büyük panik yaşarken, olay sosyal medyada gündem oldu.

ATV ekranlarında her Salı yayınlanan Gözleri Karadeniz dizisi bu kez dizinin sahneleriyle değil, setinde yaşanan sıra dışı olayla konuşuluyor. Karadeniz’in eşsiz doğasıyla ünlü Rize’nin Çamlıhemşin ilçesinde kurulan sette, kimsenin tahmin edemeyeceği bir misafir ortaya çıktı. Gece saatlerinde yiyecek arayışına çıkan bir ayı, çekimlerde kullanılacak bungalovun içine girdi. İçerideki eşyaları karıştıran ayı, ortalığı adeta altüst etti.

EKİP GÖRDÜĞÜ MANZARA KARŞISINDA ŞOKA GİRDİ

Gece saatlerinde yiyecek arayışına çıkan bir ayı, çekimlerde kullanılacak bungalovun içine girdi.

Sabah saatlerinde sete gelen ekip, karşılaştıkları manzara karşısında şaşkına döndü. Bungalovun içinde yiyecek paketlerinin dağılmış olduğunu ve eşyaların yerlere saçıldığını gören çalışanlar, durumu hemen yetkililere bildirdi. Olay sonrası set ekibi ve güvenlik görevlileri bungalovu kısa sürede temizleyerek çekimlere kaldıkları yerden devam etti.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Doğasıyla ünlü Çamlıhemşin’de yaşanan bu olay kısa sürede sosyal medyada da gündem oldu.
Kullanıcılar esprili yorumlarla olaya tepki gösterdi. Sosyal medyada “Ayı da Gözleri Karadeniz hayranıymış”, “Karadeniz’in vahşi doğası sahneye çıktı” ve “Ayı başrolleri görmeye gelmiş” gibi binlerce paylaşım yapıldı.

Gözleri Karadeniz dizisi bu kez dizinin sahneleriyle değil, setinde yaşanan sıra dışı olayla gündem oldu.

ÇEKİMLER DEVAM EDİYOR

Yaşanan kısa süreli panik sonrası Gözleri Karadeniz ekibi, güvenlik önlemlerini artırarak çekimlerine devam etti. Yapım ekibinden alınan bilgiye göre olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadı, dizi çekim takvimi etkilenmeden sürdürüldü.

GÖZLERİ KARADENİZ OYUNCULARI KİM?

Gözleri Karadeniz dizisi özellikle kadrosunda bulunan oyuncularla dikkat çekiyor. Dizinin başrollerinde Halit Özgür Sarı Azil rolüyle dizide bulunurken, Özge Yağız Güneş rolünde ekranlarda yer alıyor. Kadroda dikkat çeken diğer isimler ise şu şekikde; Mehmet Özgür, Yonca Şahinbaş, Ayten Uncuoğlu, Mustafa Açılan, Erol Babaoğlu, Ebru Aykaç, Eren Ören, Onur Özaydın, Gizem Arıkan, Türkü Su Demirel, Osman Albayrak, Özgür Çınar Deveci.

Kaynak: Haber Merkezi

