Wilma Elles ve Çocukları Ölümden Döndü! Otelde Korku Dolu Anlar Yaşadı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

“Öyle Bir Geçer Zaman Ki” dizisiyle Türkiye’de tanınan Alman asıllı oyuncu Wilma Elles, çocuklarıyla birlikte Monte Carlo’da tatil yaptığı otelde korku dolu anlar yaşadı. Gece saatlerinde kaldıkları otelde yangın alarmı çaldı. Koridorda hafif duman kokusu hisseden oyuncu, büyük bir panikle çocuklarını alarak otelden dışarı koştu.

“5 İTFAİYE ARACI GELDİ”

Wilma Elles, çocuklarıyla birlikte Monte Carlo’da tatil yaptığı otelde korku dolu anlar yaşadı.

Wilma Elles, 1,6 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, “Gece otelimizde yangın alarmı çaldı. Koridorda hafif duman vardı. Hemen çocuklarla dışarı koştum. Hala nedenini bilmiyoruz. 5 tane itfaiye aracı geldi.” notunu düştü.

Ünlü oyuncu, olayın ardından çocuklarının durumunun iyi olduğunu belirterek takipçilerine “Çok şükür, büyük bir şey olmadı” mesajı verdi. Hayranları, “Anne refleksiyle hemen harekete geçti”, “Çocuklarıyla birlikte çok şükür kurtulmuşlar” yorumlarıyla oyuncuya destek oldu.

ANNE OLMA MUTLULUĞUNU YAŞIYORDU

Wilma Elles

Elles, kısa süre önce dördüncü kez anne olarak yeniden gündeme gelmişti. 2015 yılında iş insanı Kerem Göğüş’le birlikteliğinden dünyaya gelen Milat ve Melodi adında ikizleri bulunan oyuncu, 2019’da ayrılığın ardından 2022’de avukat Mehmet Şah Çelik ile evlenmişti. Çiftin, 5 Ekim 2023’te dünyaya gelen kızlarına Manolya Tiara adını verdikleri biliniyor.

“ARTIK ADIM MÜCELLA”

Geçtiğimiz yıl bir ödül töreninde yaptığı açıklamayla Türk vatandaşı olduğunu duyuran Wilma Elles, artık “Mücella” ismini kullandığını açıklamıştı.

Kaynak: Haber Merkezi