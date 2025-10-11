Wilma Elles ve Çocukları Ölümden Döndü! Otelde Korku Dolu Anlar Yaşadı

Dördüncü kez anne olan ünlü oyuncu Wilma Elles, çocuklarıyla tatil için gittiği Monte Carlo’da kaldığı otelde yangın alarmının çalmasıyla büyük panik yaşadı. Duman kokusunu fark eden oyuncu, çocuklarını alıp hemen dışarı çıktı.

Son Güncelleme:
Wilma Elles ve Çocukları Ölümden Döndü! Otelde Korku Dolu Anlar Yaşadı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

“Öyle Bir Geçer Zaman Ki” dizisiyle Türkiye’de tanınan Alman asıllı oyuncu Wilma Elles, çocuklarıyla birlikte Monte Carlo’da tatil yaptığı otelde korku dolu anlar yaşadı. Gece saatlerinde kaldıkları otelde yangın alarmı çaldı. Koridorda hafif duman kokusu hisseden oyuncu, büyük bir panikle çocuklarını alarak otelden dışarı koştu.

“5 İTFAİYE ARACI GELDİ”

Wilma Elles ve Çocukları Ölümden Döndü! Otelde Korku Dolu Anlar Yaşadı - Resim : 1
Wilma Elles, çocuklarıyla birlikte Monte Carlo’da tatil yaptığı otelde korku dolu anlar yaşadı.

Wilma Elles, 1,6 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, “Gece otelimizde yangın alarmı çaldı. Koridorda hafif duman vardı. Hemen çocuklarla dışarı koştum. Hala nedenini bilmiyoruz. 5 tane itfaiye aracı geldi.” notunu düştü.

Ünlü oyuncu, olayın ardından çocuklarının durumunun iyi olduğunu belirterek takipçilerine “Çok şükür, büyük bir şey olmadı” mesajı verdi. Hayranları, “Anne refleksiyle hemen harekete geçti”, “Çocuklarıyla birlikte çok şükür kurtulmuşlar” yorumlarıyla oyuncuya destek oldu.

ANNE OLMA MUTLULUĞUNU YAŞIYORDU

Wilma Elles ve Çocukları Ölümden Döndü! Otelde Korku Dolu Anlar Yaşadı - Resim : 2
Wilma Elles

Elles, kısa süre önce dördüncü kez anne olarak yeniden gündeme gelmişti. 2015 yılında iş insanı Kerem Göğüş’le birlikteliğinden dünyaya gelen Milat ve Melodi adında ikizleri bulunan oyuncu, 2019’da ayrılığın ardından 2022’de avukat Mehmet Şah Çelik ile evlenmişti. Çiftin, 5 Ekim 2023’te dünyaya gelen kızlarına Manolya Tiara adını verdikleri biliniyor.

“ARTIK ADIM MÜCELLA”

Geçtiğimiz yıl bir ödül töreninde yaptığı açıklamayla Türk vatandaşı olduğunu duyuran Wilma Elles, artık “Mücella” ismini kullandığını açıklamıştı.

Ata Demirer Günden Güne Zayıflıyor! Son Hali Sosyal Medyayı SalladıAta Demirer Günden Güne Zayıflıyor! Son Hali Sosyal Medyayı SalladıMagazin

Şöhreti Bırakıp Ülkeyi Terk Etmişti! Serel Yereli Tatil Pozlarıyla Sosyal Medyayı SalladıŞöhreti Bırakıp Ülkeyi Terk Etmişti! Serel Yereli Tatil Pozlarıyla Sosyal Medyayı SalladıMagazin

Tuba Büyüküstün Beğenisi Olay Olmuştu! Hakan Sabancı’dan Şaşırtan TepkiTuba Büyüküstün Beğenisi Olay Olmuştu! Hakan Sabancı’dan Şaşırtan TepkiMagazin

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Wilma Elles
Son Güncelleme:
Ata Demirer Günden Güne Zayıflıyor! Son Hali Sosyal Medyayı Salladı Ata Demirer Günden Güne Zayıflıyor
Fenerbahçe’de Aynısını Yaptı Mı? Yıldız Futbolcu Jose Mourinho’yu İfşaladı! Her Gece… Yıldız Futbolcudan Olay Mourinho İfşası
Beklenen İmza Atıldı! Kayserispor'un Yeni Teknik Direktörü Açıklandı: Acun Ilıcalı Detayı Gündem Oldu Kayserispor'a Acun Ilıcalı Piyangosu
Şöhreti Bırakıp Ülkeyi Terk Etmişti! Serel Yereli Tatil Pozlarıyla Sosyal Medyayı Salladı Ülkeyi Terk Etmişti! Son Hali Göz Kamaştırdı
ÇOK OKUNANLAR
Kırmızı Bültenle Aranan Uyuşturucu Baronu 'Don Vito' Yakalandı Kırmızı Bültenle Aranan Uyuşturucu Baronu Yakalandı
Beyaz Eşya Devinde Deprem: 2 Fabrikasını Birden Kapatıyor! 1.400 Kişi İşsiz Kalacak Beyaz Eşya Devinde Deprem: 2 Fabrikasını Birden Kapatıyor! 1.400 Kişi İşsiz Kalacak
Tuncer Bakırhan'dan Dikkat Çeken 'Anayasa' Çıkışı: 'Tek Kelime Etmedik' 'Tek Kelime Etmedik'
Dijital Kıyamet İçin Tarih Verildi! Bilgisayarlar, Telefonlar, Televizyonlar… Hepsi Çökecek Dijital Kıyamet İçin Tarih Verildi! Bilgisayarlar, Telefonlar, Televizyonlar… Hepsi Çökecek
Moskova’da Sürgün Sarayı: Rusya'ya Kaçan Esad Şimdi Ne Yapıyor? Alman Basını Tüm Detayları Yazdı Moskova’da Sürgün Sarayı: Rusya'ya Kaçan Esad Şimdi Ne Yapıyor?