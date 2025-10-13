Bot Kazası Sonrası... Sabancı Çifti Boşandı

Geçirdikleri bot kazasının ardından uzun bir tedavi süreci yaşayan Vuslat Doğan ve Ali Sabancı, 29 yıllık evliliklerini noktaladıklarını duyurdu. Ayrılık açıklamasında bot kazası için "Başlarda bu olay bizi daha da yakınlaştıracak, güçlendirecek sandık. Öyle olmadı" denildi.

Türkiye iş dünyasının en tanınan çiftlerinden Vuslat Doğan ile Ali Sabancı, 29 yıllık evliliklerini bitirdiklerini duyurdu. Çift, sosyal medya hesaplarından paylaştıkları ortak bir fotoğrafla ayrılığı kamuoyuna açıkladı. Ali Sabancı ve Vuslat Doğan'ın yaptığı ortak açıklama şöyle:

"29 yıllık evliliğimizi sonlandırdık. Birlikte yaşamı da kutladık birçok zorluğu da göğüsledik. Pek çok güzel anı biriktirdik. En önemlisi hayırlı, akıllı ve güzel yürekli iki evlat yetiştirdik. Son yıllarda ise ilişkimizde sıkıntılar yaşamaya başladık. Sanki birimiz kıştayken diğerimiz yazdaydı... Çok çabalasak da aynı mevsimde buluşamıyorduk. Derken bir akşam ailecek bindiğimiz teknemiz kayalara oturdu. Dualarla başlayan, iyileşme azmi ve çabasıyla devam eden zor bir sürece girdik.

Vuslat Doğan ile Ali Sabancı.

'BAŞLARDA BİZİ BİZİ GÜÇLENDİRECEK SANDIK'

Başlarda bu olay bizi daha da yakınlaştıracak, güçlendirecek sandık. Öyle olmadı. Birimiz çok ağır geçirdiği 3 aydan sonra normal hayat yaşantısına dönebildi. Diğerimiz ise hayati tehlikesi olmamasına rağmen 2 yıl boyunca devam edecek, ağır adımlarla ilerleyen çok zor bir sürece girdi. Tamamen iyileştiğimiz bugünlerde ise artık evliliğimizi sonlandırma kararı aldık. Geçtiğimiz bu zor dönemlerde bizi sevgiyle saran, dualarını esirgemeyen ve gönülden destek olan herkese sonsuz teşekkür ediyoruz. Bugün ayrılırken kayda geçirmek istediğimiz üç konu var: Birincisi, birbirimizi hiçbir gün kazadan sorumlu tutmadık, suçlamadık. İkincisi birbirimizden hiçbir maddi talebimiz olmadan ayrılıyoruz. Üçüncüsü bir ömür boyu birbirimizin can dostuyuz."

