Bot Kazasında Ölümden Dönmüşlerdi... Sabancı Çifti Boşanıyor

BOT KAZASI AYRILIK GETİRDİ

Çiftin arasındaki sorunların temelinde bot kazasının olduğu iddia ediliyor. Vuslat Doğan Sabancı’nın, eşini kazadan sorumlu tuttuğu ve bu nedenle aralarındaki ilişkinin giderek bozulduğu belirtiliyor. Tedavi sürecinde Vuslat Hanım’ın, Ali Sabancı ile görüşmek istemediği de daha önce gündeme gelmişti.