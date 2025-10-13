Ünlü Oyuncu Diane Keaton'ın Mirası Belli Oldu! Asıl Serveti Sinemadan Değilmiş...

Vefatıyla Hollywood'u yasa boğan Oscar ödüllü oyuncu Diane Keaton'ın serveti açıklandı. Oyuncunun iki çocuğuna 100 milyon dolarlık bir miras bırakacağı ortaya çıktı. Bu varlığın da yalnızca sinemadan gelmediği öğrenildi...

Ünlü Oyuncu Diane Keaton'ın Mirası Belli Oldu! Asıl Serveti Sinemadan Değilmiş...
"The Godfather" serisi, "Annie Hall" ve "Reds" gibi kült filmlerin Oscar ödüllü oyuncusu Diane Keaton, geçtiğimiz günlerde 79 yaşında hayatını kaybetti. ABD'li oyuncunun Dexter ve Duke isimli evlatlık çocuklarına kalan serveti de açıklandı.

Diane Keaton'ın yaklaşık 100 milyon dolarlık bir serveti olduğu ve bu varlığın sadece sinemadan değil, bir süredir faaliyet gösterdiği emlak ve restorasyon işlerinden de geldiği öğrenildi. Mimari ve tasarıma ilgisi olan ünlü oyuncunun 2007' yılında 8.1 milyon dolara satın aldığı bir evi, restore edip ünlü yapımcı Ryan Murphy'e 10 milyon dolara sattığı hatırlatıldı.

TASARIMLA BÜYÜK KAZANÇ SAĞLADI

Diane Keaton, 2002 yılında da 7.5 milyon dolara satın aldığı Laguna Beach'teki bir evi restore ettikten sonra 12.75 milyon dolara satmıştı. Ayrıca mimari ve tasarımla ilgili bir kitap da çıkarmış ve büyük ilgi görmüştü.

Hollywood yıldızının, bu çalışmalardan büyük kâr elde ettiği ifade edildi.

DIANE KEATON KİMDİR?

1946 yılında Los Angeles'ta doğan Diane Keaton, 1970’li yıllarda The Godfather filmiyle büyük çıkış yakaladı. Bu başarısının ardından 1977 yapımı Woody Allen filmi "Annie Hall" ile "En İyi Kadın Oyuncu" dalında Oscar ödülü, hem de Altın Küre ve BAFTA ödüllerine layık görüldü.

Sıradışı moda anlayışıyla bir ikon haline gelen oyuncu, ayrıca yapımcı ve yönetmen olarak da pek çok unutulmaz yapıma sesiyle de eşlik etti. 2014 Zürih Film Festivali'nde Altın İkon Ödülü dahil olmak üzere pek çok Yaşam Boyu Başarı Ödülleri aldı.

Diane Keaton "Baby Boom", "First Wives Club" ve "Something’s Gotta Give" gibi birçok komedi filminde de yer aldı.

