Özcan Deniz’den Ağabeyine Büyük Şok! Yeniden Mahkemeye Başvurdu

Ünlü şarkıcı Özcan Deniz, ağabeyi Ercan Deniz’in kendisini ölümle tehdit edip eşine hakaretlerde bulunduğu iddiasıyla yeniden adliyeye başvurdu. Mahkeme, tedbir kararı biten Ercan Deniz hakkında 2 ay süreyle yeni bir tedbir kararı verdi.

Özcan Deniz'den Ağabeyine Büyük Şok! Yeniden Mahkemeye Başvurdu
Kısa süre önce ağabeyi Ercan Deniz ile yaşadığı sert tartışmalarla magazin gündemine oturan ünlü oyuncu ve şarkıcı Özcan Deniz bir kez daha gündem oldu.

AĞABEYİNE 2 AY TEDBİR KARARI

Ağabeyinin kendisini ölümle tehdit ettiğini iddia eden Özcan Deniz yeniden adliyeye başvurdu. Mahkeme, Ercan Deniz hakkında 2 ay süreyle yeni bir tedbir kararı verdi.

AİLE İÇİ TARTIŞMALAR GÜNDEM OLMUŞTU

Kızıl Goncalar dizisindeki doktor rolü ile uzun süre isminden söz ettiren ünlü oyuncu ve şarkıcı Özcan Deniz, uzun süredir devam eden aile içi tartışmaları ile çok konuşulmuştu.

KALP KRİZİ GEÇİRMİŞTİ

Bir süredir annesi Kadriye Deniz ve ağabeyiyle yaşadığı sorunlarla magazin gündemine düşen Özcan Deniz, bu süreçte yaşadığı stres nedeniyle kalp spazmı geçirmiş, hastaneye kaldırıldıktan sonra anjiyo olmuştu.

ATEŞ PÜSKÜRMÜŞTÜ

Deniz’in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım dikkat çekmişti. Ağabeyinin "Hakkımı helal ettim" sözleri karşısında sessizliğini bozan Özcan Deniz, "Ah canım kardeşim (Ağabeyim diyecektim)! Bana hakkını helal etmişsin. Nankörlük yaptığın ben, hakkını çalıp savurduğun oğlum, ayırmaya çalıştığınız ve kafasını gözünü yarıp iftiralar attığınız karım ve de 35 yıl karnını doyuran sektördeki herkese attığın iftiralardan dolayı, binlerce kişi hep bir ağızdan, hakkımız sana haram olsun!" açıklamasında bulunmuştu.

'ÖLÜM' TEHDİDİ İDDİASI

Ardından Deniz, kendisini ölümle tehdit edip eşine hakaretlerde bulunduğunu iddia ettiği ağabeyi için adliyeye başvurmuştu.

Günaydın'dan Armağan Yılmaz'ın haberine göre, Mahkeme Deniz’in ağabeyi Ercan Deniz hakkında 2 ay süreyle yeni bir tedbir kararı verdi. Ağabeyi, ünlü sanatçıya kardeşine, eşi ve çocuğuna yaklaşamayacak, iletişim yoluyla hakarette bulunamayacak.

