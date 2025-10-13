Hollywood'da Türk Rüzgarı! Ünlüler Şıklıkları ile 5. Türk Film ve Drama Günleri’ne Damga Vurdu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Bu yıl beşincisi düzenlenen Hollywood Türk Film ve Drama Günleri, geçtiğimiz hafta sonu sinema ve televizyon dünyasının önde gelen isimlerini bir araya getirdi. Los Angeles’ta gerçekleşen etkinlik, Türk kültür ve sanatını Hollywood’un merkezine taşıdı.

Dilan Çiçek Deniz, Hande Soral, İsmail Demirci törende

Türkiye’den Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı’nın yanı sıra ünlü oyuncular Dilan Çiçek Deniz, Hande Soral, İsmail Demirci, Yasemin Kay Allen ve yönetmen Murat Fıratoğlu'nun katıldığı organizasyon, büyük ilgi gördü.

Ünlü oyuncu Dilan Çiçek göz kamaştırdı

TÜRKİYE'NİN OSCAR UMUDU

“Türkiye Hollywood’da” temasıyla düzenlenen iki günlük etkinliğin sunuculuğunu ünlü oyuncu Taro Emir Tekin üstlenirken, ilk gün Türkiye’nin Oscar aday adayı olan Hemme’nin Öldüğü Günlerden Biri adlı film gösterildi. Murat Fıratoğlu'nun yazıp yönettiği yapım, Akademi üyeleri ve sinema tutkunlarıyla buluştu.

"TAŞACAK BU DENİZ" TANITILDI

Etkinliğin ikinci gününde ise, Türk dizilerinin dünya çapındaki etkisine dikkat çekildi. OGM Pictures’ın yeni dizisi Taşacak Bu Deniz’in uluslararası tanıtımı yapıldı.

Ünlü oyuncu Yasemin Allen şıklığıyla geceye damga vurdu

BELGESEL VE ÖZEL GÖSTERİMLER

YouTuber Enes Yılmazer’in transatlantik yük gemisiyle Atlas Okyanusu’nu aşarak gerçekleştirdiği sıra dışı yolculuğunu anlatan Journey Never Ends adlı belgesel de izleyiciyle özel bir gösterimde buluştu.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı da katıldı

"GURUR KAYNAĞI"

Etkinliğe eşi Elif Zorlu Tapan ile ev sahipliği yapan organizasyon başkanı Barbaros Tapan, bu yılki etkinliğin önemine dikkat çekerek şunları söyledi: Beşinci yılımızı kutlamaktan büyük onur duyuyoruz. Türk hikâyelerini ve kültürünü Hollywood’un kalbinde sergilemek bizim için gurur kaynağı. Kültürel tanıtım, ancak kendi değerlerine sahip çıkan toplumlar sayesinde sürdürülebilir olur. Biz de bu amaçla Türkiye’yi en prestijli sahnelerde temsil etmeye devam edeceğiz.

ÜNLÜ İSİMLER ETKİNLİKTEYDİ

Etkinliğe, dünyaca ünlü emlak milyarderi Mohamed Hadid ve partneri Keni Silva, oyuncu Ntare Mwine, yapımcı Richard Tucci, Marvel filmlerinin ilk kadın bestecisi Pınar Toprak, ünlü estetik doktoru Simon Ourian ve İran kökenli sanatçı Shohreh Solati gibi birçok tanınmış isim katıldı. Los Angeles yerel yönetim temsilcileri ve Türk-Amerikan toplumunun önemli figürleri de etkinlikte yer aldı.

“BUNU FAZLASIYLA HAK EDİYORUZ”

Etkinliğe ikinci kez katılan oyuncu Dilan Çiçek Deniz ise duygularını şu sözlerle dile getirdi: Burada olmak benim için tarifsiz bir mutluluk. Yıllar önce burada eğitim almıştım, yeniden bu atmosferi solumak eve dönmek gibi. Türkiye’den bir gün Oscar’a uzanmak neden mümkün olmasın? Bunu fazlasıyla hak ediyoruz.

