Neslihan Atagül Sessizliğini Bozdu! Oyunculuğu Bıraktı mı?

Ünlü oyuncu Neslihan Atagül Doğulu, doğumun ardından ilk kez sessizliğini bozdu. Uzun süredir ekranlardan uzak kalan Atagül, “Oyunculuğu bıraktı” iddialarına yanıt verdi.

Kara Sevda, Sefirin Kızı ve Fatih Harbiye gibi yapımlarla geniş bir hayran kitlesi kazanan Neslihan Atagül, oyuncu eşi Kadir Doğulu ile evliliğinde yeni bir sayfa açtı.

Çiftin kısa süre önce dünyaya gelen oğulları Aziz ile birlikte geçirdikleri bu dönemde Atagül'ün setlerden uzak kalması dikkat çekmişti.

OYUNCULUĞU BIRAKTI MI?

Hakkında çıkan “Oyunculuğu bıraktı” yorumlarına açıklık getiren Atagül, "İşler güçler devam ediyor. Hamilelik sürecim ve doğum sürecim nedeniyle doğal olarak ekranlardan uzak kaldım. Bu da çok normal, hayatın akışı" ifadelerini kullandı.

Bebeğine Aziz ismini vermişti

“SADECE DOĞAL BİR ARA VERDİM”

Setlere ne zaman döneceğine dair net bir tarih vermeyen Atagül, şunları söyledi: Koşturmuyorum ama durmuyorum da. Bu süreçte vakit geçirdiğim en değerli kişi oğlum Aziz. Plan yapmadan, anı yaşayarak ilerlemek bana şu an çok iyi geliyor. Oyunculuğu bırakmadım, sadece doğal bir ara verdim.

Annelik sürecine uyum sağladığını belirten Atagül, oyunculuk kariyerine devam etmek istediğini ancak her şeyi zamana bıraktığını belirtti.

