Neslihan Atagül Sessizliğini Bozdu! Oyunculuğu Bıraktı mı?

Uzun süredir ekranlarda görünmeyen yeni projelerde yer almayan ünlü oyuncu Neslihan Atagül Doğulu, “Oyunculuğu bıraktı” iddiaları sonrasında sessizliğini bozdu.

Son Güncelleme:
Neslihan Atagül Sessizliğini Bozdu! Oyunculuğu Bıraktı mı?
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ünlü oyuncu Neslihan Atagül Doğulu, doğumun ardından ilk kez sessizliğini bozdu. Uzun süredir ekranlardan uzak kalan Atagül, “Oyunculuğu bıraktı” iddialarına yanıt verdi.

Kara Sevda, Sefirin Kızı ve Fatih Harbiye gibi yapımlarla geniş bir hayran kitlesi kazanan Neslihan Atagül, oyuncu eşi Kadir Doğulu ile evliliğinde yeni bir sayfa açtı.

Neslihan Atagül Sessizliğini Bozdu! Oyunculuğu Bıraktı mı? - Resim : 1
"Oyunculuğu bıraktı” iddialarına yanıt verdi.

Çiftin kısa süre önce dünyaya gelen oğulları Aziz ile birlikte geçirdikleri bu dönemde Atagül'ün setlerden uzak kalması dikkat çekmişti.

OYUNCULUĞU BIRAKTI MI?

Hakkında çıkan “Oyunculuğu bıraktı” yorumlarına açıklık getiren Atagül, "İşler güçler devam ediyor. Hamilelik sürecim ve doğum sürecim nedeniyle doğal olarak ekranlardan uzak kaldım. Bu da çok normal, hayatın akışı" ifadelerini kullandı.

Neslihan Atagül Sessizliğini Bozdu! Oyunculuğu Bıraktı mı? - Resim : 2
Bebeğine Aziz ismini vermişti

“SADECE DOĞAL BİR ARA VERDİM”

Setlere ne zaman döneceğine dair net bir tarih vermeyen Atagül, şunları söyledi: Koşturmuyorum ama durmuyorum da. Bu süreçte vakit geçirdiğim en değerli kişi oğlum Aziz. Plan yapmadan, anı yaşayarak ilerlemek bana şu an çok iyi geliyor. Oyunculuğu bırakmadım, sadece doğal bir ara verdim.

Neslihan Atagül Sessizliğini Bozdu! Oyunculuğu Bıraktı mı? - Resim : 3

Annelik sürecine uyum sağladığını belirten Atagül, oyunculuk kariyerine devam etmek istediğini ancak her şeyi zamana bıraktığını belirtti.

Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'dan ‘Mutlu Aile’ Pozu! Aziz Bebek 5 Aylık OlduNeslihan Atagül ve Kadir Doğulu'dan ‘Mutlu Aile’ Pozu! Aziz Bebek 5 Aylık OlduMagazin

Neslihan Atagül’den Oğlu ile Aylar Sonra Yeni Poz! Aziz Bebek Herkesin Yıldızı OlduNeslihan Atagül’den Oğlu ile Aylar Sonra Yeni Poz! Aziz Bebek Herkesin Yıldızı OlduMagazin

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Neslihan Atagül Kadir Doğulu Oyuncu
Son Güncelleme:
Wilma Elles ve Çocukları Ölümden Döndü! Otelde Korku Dolu Anlar Yaşadı Wilma Elles ve Çocukları Ölümden Döndü
Ünlü Oyuncuya Teklif Yağmıştı: Uraz Kaygılaroğlu O Diziye 'Evet' Dedi Uraz Kaygılaroğlu O Diziye 'Evet' Dedi
Galatasaray'da Ayrılık Depremi! Resmen Açıkladı: Kerem Aktürkoğlu Gibi Yollarlar Bombayı Patlattı! Kerem Gibi Yollayacaklar
Sadettin Saran Kötü Haberi Duyurdu: Fenerbahçe'de Büyük Kriz: Tüm Projeler Durdurulacak Sadettin Saran Bekleyen Büyük Krizi Açıkladı
ÇOK OKUNANLAR
Bakan Yerlikaya ‘ Bize Yakışmıyor’ Diyerek Duyurdu: Bunu Yapanların Ehliyetleri Geri Alınacak, Araçları Men Edilecek Bunu Yapanların Ehliyetleri Geri Alınacak, Araçları Men Edilecek
Gazze Zirvesi Öncesi Korkunç Olay: Mısır'da 3 Diplomat Hayatını Kaybetti 3 Diplomat Hayatını Kaybetti
Fenerbahçe'nin Yıldızı Milli Takım Kadrosundan Çıkarıldı Fenerbahçe'nin Yıldızı Milli Takım Kadrosundan Çıkarıldı
İslam Memiş’ten Ezber Bozan Tavsiye! ‘Gram Almayın, Çeyreğe Dönün’ İslam Memiş’ten Ezber Bozan Tavsiye! ‘İşçilik Maliyeti Var’ Diyerek Açıkladı
Denizli'de Halk Ekmek Fabrikasında Skandal! Mide Bulandıran İddia Gerçek Oldu, Denetimde Ölü Fare Bulundu Denizli'de Halk Ekmek Fabrikasında Skandal! Görüntüler Mide Bulandırdı