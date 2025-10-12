Ünlü Oyuncuya Teklif Yağmıştı: Uraz Kaygılaroğlu O Diziye 'Evet' Dedi

Yeni sezon için çok sayıda teklif alan ancak kabul etmeyen oyuncu Uraz Kaygılaroğlu sonunda kararını verdi. Medyapım’ın merakla beklenen “Yeraltı” dizisiyle el sıkışan Kaygılaroğlu'nun canlandıracağı karakter merak konusu oldu.

Televizyonun popüler isimlerinden Uraz Kaygılaroğlu’nun yeni adresi belli oldu. Bu sezon için hazırlanan diziler için çok sayıda teklif alan ancak kabul etmeyen ünlü oyuncu, Medyapım’ın iddialı projesi “Yeraltı” dizisiyle el sıkıştı.

Birsel Altuntaş'ın aktardığına göre; “Hudutsuz Sevda” dizisi ekibinin çekeceği yeni dizide Uraz Kaygılaroğlu’nun hayat vereceği karakter ise henüz bilinmiyor.

Ünlü Oyuncuya Teklif Yağmıştı: Uraz Kaygılaroğlu O Diziye 'Evet' Dedi - Resim : 1
Uraz Kaygılaroğlu

DİZİNİN KONUSU

Ana ekseninde intikam öyküsünün olduğu dizide Deniz Can Aktaş “Haydar Ali”, Devrim Özkan “Ceylan” rollerine hayat verecek. Murat Öztürk’ün yöneteceği dizinin oyuncu görüşmeleri devam ediyor.

NOW’da yayınlanacak dizinin çekimleri kadro tamamlanınca başlayacak.

Ünlü Oyuncuya Teklif Yağmıştı: Uraz Kaygılaroğlu O Diziye 'Evet' Dedi - Resim : 2
Devrim Özkan, Deniz Can Aktaş
Kaynak: birsenaltuntas.com

