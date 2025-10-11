Ata Demirer Günden Güne Zayıflıyor! Son Hali Sosyal Medyayı Salladı

Yaklaşık 30 kilo vererek adeta bambaşka birine dönüşen ünlü komedyen Ata Demirer, bu kez spor salonundan paylaştığı görüntülerle gündem oldu. “Yürüyüş ve ekmeksiz beslenme” yöntemiyle zayıfladığını açıklayan Demirer’in son hali sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Son Güncelleme:
Ata Demirer Günden Güne Zayıflıyor! Son Hali Sosyal Medyayı Salladı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ünlü komedyen Ata Demirer, son dönemde verdiği kilolarla ve değişen görünümüyle sık sık gündeme geliyor. Yaklaşık 30 kilo veren başarılı sanatçı, hem özel hayatı hem de enerjik paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

SPOR SALONUNDAN YENİ PAYLAŞIM

Ata Demirer Günden Güne Zayıflıyor! Son Hali Sosyal Medyayı Salladı - Resim : 1
Ata Demirer, spor salonunda ter dökerken çekilen görüntülerini paylaştı.

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Demirer, bu kez spor salonunda ter dökerken çekilen görüntülerini paylaştı. Kondisyon bisikletinde egzersiz yaparken “Hareket hop hareket!” notunu düşen komedyen, ardından kick boks antrenmanı yaparken “Defansa gelin!” ifadelerini kullandı. Demirer’in bu paylaşımları kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

“YÜRÜYEREK VERDİM, BAŞKA SIRRIM YOK”

Ata Demirer Günden Güne Zayıflıyor! Son Hali Sosyal Medyayı Salladı - Resim : 2
Ünlü komedyen, kick boks antrenmanı yaparken “Defansa gelin!” ifadelerini kullandı.

Ata Demirer daha önce katıldığı bir programda zayıflama süreciyle ilgili “Yıllarca diyetisyenlere gittim ama onlarınki bir karne gibiydi. Yürüyerek verdim, bir de öğle ve akşam ekmek yemedim. Başka bir sırrım yok.” demişti.

Ünlü komedyenin fit hali kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Takipçileri, “Çok iyi görünüyor”, “Resmen gençleşmiş”, “Helal olsun, adam başardı” gibi yorumlarla Demirer’e övgüler yağdırdı.

DİLARA ALEMDAR İLE MUTLU İLİŞKİ

Ata Demirer Günden Güne Zayıflıyor! Son Hali Sosyal Medyayı Salladı - Resim : 3
Ata Demirer ve sevgilisi Dilara Alemdar

Özel hayatını genellikle gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Ata Demirer’in bir süredir Dilara Alemdar ile aşk yaşadığı biliniyor. Demirer, hem özel hayatında hem de fiziksel dönüşümünde dengeli ve huzurlu bir döneme girdiği yorumlarıyla gündemde.

Reklamdan Servet Kazandı! Serenay Sarıkaya’nın Aldığı Ücreti Duyan İnanamadıReklamdan Servet Kazandı! Serenay Sarıkaya’nın Aldığı Ücreti Duyan İnanamadıMagazin

Şöhreti Bırakıp Ülkeyi Terk Etmişti! Serel Yereli Tatil Pozlarıyla Sosyal Medyayı SalladıŞöhreti Bırakıp Ülkeyi Terk Etmişti! Serel Yereli Tatil Pozlarıyla Sosyal Medyayı SalladıMagazin

Tuba Büyüküstün Beğenisi Olay Olmuştu! Hakan Sabancı’dan Şaşırtan TepkiTuba Büyüküstün Beğenisi Olay Olmuştu! Hakan Sabancı’dan Şaşırtan TepkiMagazin

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Ata Demirer
Son Güncelleme:
Altında Frene Basıldı Mı? İslam Memiş Altın Yatırımcısını Üstüne Basa Basa Uyardı: Asıl Kırılmayı Görmedik İslam Memiş Altın Yatırımcısını Üstüne Basa Basa Uyardı
Tarih Verildi! Meteoroloji’den 6 İl İçin Sağanak Yağış Uyarısı: Birden Bastıracak Saatlerce Sürecek Meteoroloji'den 6 İl İçin Kuvvetli Yağış Uyarısı
Şöhreti Bırakıp Ülkeyi Terk Etmişti! Serel Yereli Tatil Pozlarıyla Sosyal Medyayı Salladı Ülkeyi Terk Etmişti! Son Hali Göz Kamaştırdı
2 Gün Boyunca Yoğun Bakımda Kalmıştı! Ünlü Oyuncu Ufuk Özkan’ın Son Hali Gündem Oldu 2 Gün Boyunca Yoğun Bakımda Kalmıştı! Ünlü Oyuncu Ufuk Özkan’ın Son Hali Gündem Oldu
ÇOK OKUNANLAR
Kırmızı Bültenle Aranan Uyuşturucu Baronu 'Don Vito' Yakalandı Kırmızı Bültenle Aranan Uyuşturucu Baronu Yakalandı
Beyaz Eşya Devinde Deprem: 2 Fabrikasını Birden Kapatıyor! 1.400 Kişi İşsiz Kalacak Beyaz Eşya Devinde Deprem: 2 Fabrikasını Birden Kapatıyor! 1.400 Kişi İşsiz Kalacak
Tuncer Bakırhan'dan Dikkat Çeken 'Anayasa' Çıkışı: 'Tek Kelime Etmedik' 'Tek Kelime Etmedik'
Dijital Kıyamet İçin Tarih Verildi! Bilgisayarlar, Telefonlar, Televizyonlar… Hepsi Çökecek Dijital Kıyamet İçin Tarih Verildi! Bilgisayarlar, Telefonlar, Televizyonlar… Hepsi Çökecek
Moskova’da Sürgün Sarayı: Rusya'ya Kaçan Esad Şimdi Ne Yapıyor? Alman Basını Tüm Detayları Yazdı Moskova’da Sürgün Sarayı: Rusya'ya Kaçan Esad Şimdi Ne Yapıyor?