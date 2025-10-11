Ata Demirer Günden Güne Zayıflıyor! Son Hali Sosyal Medyayı Salladı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ünlü komedyen Ata Demirer, son dönemde verdiği kilolarla ve değişen görünümüyle sık sık gündeme geliyor. Yaklaşık 30 kilo veren başarılı sanatçı, hem özel hayatı hem de enerjik paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

SPOR SALONUNDAN YENİ PAYLAŞIM

Ata Demirer, spor salonunda ter dökerken çekilen görüntülerini paylaştı.

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Demirer, bu kez spor salonunda ter dökerken çekilen görüntülerini paylaştı. Kondisyon bisikletinde egzersiz yaparken “Hareket hop hareket!” notunu düşen komedyen, ardından kick boks antrenmanı yaparken “Defansa gelin!” ifadelerini kullandı. Demirer’in bu paylaşımları kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

“YÜRÜYEREK VERDİM, BAŞKA SIRRIM YOK”

Ünlü komedyen, kick boks antrenmanı yaparken “Defansa gelin!” ifadelerini kullandı.

Ata Demirer daha önce katıldığı bir programda zayıflama süreciyle ilgili “Yıllarca diyetisyenlere gittim ama onlarınki bir karne gibiydi. Yürüyerek verdim, bir de öğle ve akşam ekmek yemedim. Başka bir sırrım yok.” demişti.

Ünlü komedyenin fit hali kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Takipçileri, “Çok iyi görünüyor”, “Resmen gençleşmiş”, “Helal olsun, adam başardı” gibi yorumlarla Demirer’e övgüler yağdırdı.

DİLARA ALEMDAR İLE MUTLU İLİŞKİ

Ata Demirer ve sevgilisi Dilara Alemdar

Özel hayatını genellikle gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Ata Demirer’in bir süredir Dilara Alemdar ile aşk yaşadığı biliniyor. Demirer, hem özel hayatında hem de fiziksel dönüşümünde dengeli ve huzurlu bir döneme girdiği yorumlarıyla gündemde.

