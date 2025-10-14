Vefat Eden Annesinin Evine Giden Nilperi Şahinkaya'dan Duygusal Paylaşım

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kanser tedavisi gören annesinin hayatını kaybetmesinin ardından zor günler geçiren oyuncu Nilperi Şahinkaya, bir süre önce sosyal medya hesabından yaptığı duygusal paylaşımla sevenlerini endişelendirmişti. Şahinkaya, annesiyle çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak, “Canlarım ben annemsiz yapamıyorum. Beni affedin” notunu düşmüştü. Bu paylaşım, kısa sürede sosyal medyada gündem olmuş, ardından oyuncu paylaşımını kaldırmıştı.

Yakınlarının iletişime geçtiği Şahinkaya’nın durumunun iyi olduğu öğrenilmişti. Ancak ünlü oyuncu, yaşadığı derin acıyı takipçileriyle paylaşmaya devam etti.

ANNESİNİN EVİNİ ZİYARET ETTİ

Nilperi Şahinkaya, annesinin vefatının ardından uzun süre gitmeye çekindiği Ankara’daki annesinin evini ziyaret etti. Ünlü oyuncu, yaşadığı duygusal anları sosyal medya hesabında paylaştı ve şu ifadeleri kullandı:

“Son bir buçuk yıl annemle İstanbul'daydık zaten, birlikte. Ondan önce annem burada, Ankara'daki evinde yaşıyordu. Ben de uzun süredir gelemiyordum ve buraya gelmek benim için o kadar korkutucuydu ki, size anlatamam. Sürekli kuruntu yapıyordum, ‘O eve nasıl gireceğim? Mahvolacağım, her şey kötü olacak’ diye… Dün İstanbul’daki evimde yataktan bile kalkamadım; endişelenmekten ne yapacağımı bilemedim. Ama buraya geldiğimde hissettiklerim tarifsiz… Biliyor musunuz, aslında burası bana aitmiş. Bu evde olmak bana o kadar iyi geldi ki… İşte, gelecekle ilgili kuruntu yapıyoruz ama hiç düşündüğümüz gibi olmuyor.”

ENDİŞELENDİREN PAYLAŞIMINI SİLMİŞTİ

Annesinin vefatı sonrası zor bir dönemden geçen Şahinkaya, geçtiğimiz haftalarda takipçilerini endişelendiren bir paylaşım yapmıştı. Annesiyle olan bir fotoğrafını, “Canlarım ben annemsiz yapamıyorum. Desteğiniz için teşekkür ederim. Beni affedin” notuyla paylaşan oyuncu, gönderisini kısa sürede sosyal medya hesabından kaldırmıştı. Yakın çevresiyle iletişime geçen Şahinkaya’nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilmiş, hayranları rahat bir nefes almıştı.

'HAYATTAN KOPMAMAYI TERCİH EDİYORUM'

Endişe yaratan mesajının ardından açıklama yapan Nilperi Şahinkaya, yaşadığı acının büyüklüğünü şu sözlerle dile getirdi:

“Ben hiçbir zaman bu kadar büyük bir acı yaşamadım. Çok büyük acılar yaşadım ama ilk defa bu kadar büyüğünü yaşıyorum. Maalesef gördüm ki insan, bazı acıların içinde kaybolabiliyor, dürtüsel davranıyor. O yüzden o anda ne hissettiğimi tam olarak açıklayamıyorum, acı çok ağır geldi. Ama öyle ilaç içme, hayatımı sona erdirme gibi şeyler söz konusu değil. Gerçekten çok zor ama hayattan kopmamayı tercih ediyorum.”

Hayatını sonlandırmayı asla düşünmediğini belirten oyuncu, “Psikolojik destek almaya başladım, gerekli görüyorum” diyerek yaşadığı süreci açık yüreklilikle paylaştı.

Kaynak: Haber Merkezi