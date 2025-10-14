Fenomen Dizide Beklenmedik Ayrılık! Ünlü Oyuncu Diziye Veda Ediyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

TRT 1 ekranlarının fenomen yapımlarından Gönül Dağı, 6. sezonuyla izleyiciyle buluşmaya devam ederken sürpriz bir ayrılık haberi geldi. Geçtiğimiz şubat ayında diziye Süleyman Kaya karakteriyle dahil olan usta oyuncu Erdal Özyağcılar, birkaç bölüm sonra diziden ayrılacak.

SEYİRCİLERİ ÜZEN VEDA

Dizide Süleyman Kaya karakteriyle dahil olan usta oyuncu Erdal Özyağcılar, birkaç bölüm sonra diziden ayrılacak.

Birsen Altuntaş’ın haberine göre, dizinin yapımcılığını üstlenen Köprü Film ekibiyle Eskişehir’de çekimleri devam eden projede Özyağcılar’ın hikayesi sona eriyor. Bu sezon karakterin çocuklarının da senaryoya dahil olmasıyla hikaye genişlemişti ancak senaryodaki değişiklikle birlikte oyuncunun diziden ayrılması kesinleşti.

GÖNÜL DAĞI’NA YENİ İSİMLER GELİYOR

Erdal Özyağcılar’ın vedasının ardından diziye yeni karakterlerin dahil olacak.

Başrolünü Berk Atan’ın üstlendiği dizide geçtiğimiz haftalarda Bülent Şakrak ve Feyza Işık kadroya katılmıştı. Erdal Özyağcılar’ın vedasının ardından diziye yeni karakterlerin dahil olacağı öğrenildi.

Kaynak: Birsen Altuntaş